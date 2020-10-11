耍帥要脫褲了！屁孩借賓士飆撞10車　無照+酒駕＋賠償修理破50萬

▲禁止貨車進入標誌都被撞歪。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區20歲男子到KTV歡唱後，酒後無照開借來的賓士車載2名友人，高速過彎時失控衝進騎樓，撞9部機車及1紅牌重機，連「禁止貨車進入」的標誌都被撞歪，男子渾身酒氣，酒測值高達0.69mg/L，初估賓士車維修、及10部機車受損賠償，及無照、酒駕罰款，將破50萬元。

據了解，20歲郭姓男子跟朋友在新北市新莊區歌喉讚KTV飲酒歡唱，11日上午8時許，他酒後竟無照開著跟朋友借來的白色C250賓士車，載著22歲張男、20歲何男離開，就在高速飛車沿著復興路二段行駛，右轉民樂街口時，賓士車突然失控。

▼賓士車衝進騎樓撞毀10機車。（圖／記者游宗樺攝）

賓士車整個衝進民宅騎樓，瞬間撞上9部機車及一輛HONDA CB650R紅牌重機，連「禁止貨車進入」的標誌都撞歪，賓士LOGO也整個掉在地上。一名路過阿伯險遭波及，警方獲報到場時，郭男經酒測值高達0.69mg/L，明顯酒駕，郭男一聽呆坐路旁，不斷詢問酒駕、無照罰則，以及賠償問題。

經初步估計，借來的白色C250賓士車無修費用約20萬元，CB650R紅牌重機約10萬，9部機車約10萬，酒駕最高罰9萬，無照駕駛最高罰1萬2，無照屁孩將賠償、罰款總價超過50萬元，並要面臨公共危險罪刑責。

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