台南國慶焰火華麗結束　環保英雄迅速恢復市容面貌清理150噸以上垃圾

▲台飲國慶煙火吸引50萬人聚集，台南市環保局出動1200人次清潔人力與上百名環保志工，分批通宵整理，11日上午5時30分焰火會場周遭、海岸線附近市區道路已恢復清麗面貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

絢爛的國慶焰火在眾人讚嘆聲中圓滿落幕，50萬人聚集的盛會，要全程維持整潔以及在最短時間恢復環境是艱鉅考驗，台南市環保局出動1200人次清潔人力與上百名環保志工，分批通宵整理，11日上午5時30分焰火會場周遭、海岸線附近市區道路已恢復清麗面貌，市民對於清潔人員的辛勞付出及超高效率大為稱許。

台南市長黃偉哲在11日凌晨0時許，特地到環保局中西安平區隊區向辛勤的清潔人員致謝。他指出，國慶焰火盛會首次在臺南市舉辦，吸引大量全臺遊客共襄盛舉，這個盛會清潔人員扮演重要角色，事前做好環境維護，善後做得快又好，整個活動才是成功圓滿「謝謝大家，辛苦了」，說完又以鞠躬方式表達心中的感謝。

南區邱姓清潔隊員表示，平常工作的時間是上午7時到下午5時，國慶日情況特殊，有一批清潔人員工作時段是下午4時到凌晨0時，另一批是凌晨0時到上午8時。日夜顛倒上工，自己之前特地花了一些時間調整作息。雖說清理環境的工作是做習慣了，但50萬人聚集後的環境恢復，還是讓人頭皮發麻。不過，整理過程也難得可以近距離欣賞焰火，滿滿的視覺驚艷與感動，是難得的經驗。

執凌晨零時時到上8時的清潔隊員說，頂著月亮在路燈陪伴下上工，倒是前未有過的經驗，而且，秋夜涼如水，不像中秋連假時白天上工，秋老虎發威，熱得都快中暑了，也因此工作效率提高許多，原訂上午8時完工，提前於5時30時即收工。

焰火施放後環境能夠快速恢復，環保局感謝市民朋友的配合。焰火施放前，環保局工作人員就不斷向民眾宣導垃圾不落地、垃圾分類，光是從德陽艦園區至慶平海產店一帶，就有19名工作人員執走動式宣導，一趟約1．2公里，來回走了約30趟。

國慶活動當天下午，環保局清潔人力及環保志工，就不停歇的巡走、清理觀賞區及接駁點各角落，更沒忽略流動廁所。流動廁所車上區分有男、女廁所，廁所外大排長龍。環保局人員緊急派員調度，視情況讓女性使用男廁，人龍快速變短，大獲女性朋友好評。

國慶焰火施放，環保局準備的27個奉茶點，總共用了328箱蒸餾水，約4920公升，減碳約762．6公斤。近200名未自備環保杯的民眾向環保局攤位租借環保杯，「租杯送杯袋」，退杯還有小禮物等環保好康，租杯的民眾大呼賺到了。

環保局為維護國慶焰火盛會前後的環境，總計動員1200人次，環保志工也有上百人加入環境復原的行列，垃圾車12台來回載運、資源回收車5台、掃街車5輛及沙灘清潔車1輛等執行活動場地周邊、海岸線及市區環境道路清潔復原，11日清晨4時許，已清理約90%的垃圾，因部分攤商尚未完成拆除，直到天亮5時30分，市容完全恢復。經統計，共清理出150噸垃圾、資源回收物11公噸（不含民間公益團體回收）完成這場艱鉅任務。

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