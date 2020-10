掛台灣國慶海報…《環時》批玩火！　印度執政黨嗆：中國先背叛

▲ 印度人民黨德里黨部發言人巴加9日深夜率團,在中國駐印度大使館附近區域,掛上台灣國慶海報 。(圖/翻攝自推特/Tajinder Pal Singh Bagga)

記者詹雅婷/綜合報導

中國駐印度使館外的街道9日深夜掛起台灣國慶海報,讓中共黨媒環球時報開口斥責「玩火」。但就在消息傳出後,懸掛海報的印度人民黨德里黨部發言人巴加再度發文表示,是中方先背叛印度,「我們才剛開始要連本帶利討回來,還會有更多行動的,等著瞧吧。」

印度人民黨德里黨部發言人巴加(Tajinder Pal Singh Bagga)9日深夜率團,前往中國駐印度大使館附近區域,把100面慶祝中華民國雙十國慶的海報懸掛在路燈柱、路樹上頭。只不過,環球時報10日撰文指出,此舉實屬「玩火」的行為,會再度衝擊原本已經惡化的中印關係。

面對來自中國官媒的批評,巴加透過推特表示,當中國國家主席習近平2019年來訪印度時,政府以最高敬意的迎賓傳統禮俗「Atithi Devo Bhava」接待,但中國卻選在邊境地區拉達克背叛(backstabbed )印度,「你們打破信任,你們開始玩火,是你們惡化這段關係,我們這才剛開始連本帶利討回來,還會有更多行動的,等著瞧吧。」

巴加這則推文也引起眾多網友熱烈關注,迄今轉發數已達1.9萬則,超過7.4萬人按讚。許多網友認同巴加所言,並表達對台灣的支持。

When ur President came to India last year,we greeted him with highest tradition of Atithi Devo Bhava.But ur country backstabbed us in Ladakh. U broke Trust.U started playing with fire.U worsened relation.We have just started Paying Back with Interest

MORE TO COME...WAIT & WATCH https://t.co/h9DZb6czDq