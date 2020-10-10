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吳釗燮推特寫成「部長滾蛋」　國民黨譏：呼叫「推特單字王」

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▲國民黨推特轉貼外交部長吳釗燮推文並點出錯誤。（圖／翻攝自推特）

▲國民黨推特轉貼外交部長吳釗燮推文並點出錯誤。（圖／翻攝自推特）

記者羅婉庭／台北報導

大陸駐印大使館日前遭爆發函各印度媒體，警告在報導台灣雙十國慶時不得違反「一中政策」，也不得使用「台灣總統」等字眼。對此，外交部長吳釗燮發推特批評大陸，但小編少打了句點，翻譯後竟成「部長滾蛋」。國民黨轉發該文，並點出貼文中兩個錯誤，文末tag王定宇，呼叫「推特單字王」出來講評。

外交部長吳釗燮在外交部官方推特具名批判大陸要求印度若干媒體不應刊登慶祝「台灣國慶日」廣告，表示自己真心愛印度，且要大陸「滾蛋」，更接連兩天都發表相關推文。

對此，國民黨官方推特上也轉發這篇推文，並點出兩個錯誤。第一個是吳釗燮在文末叫大陸滾蛋時，忘了加上句號，所以連著他的英文署名，讀起來變成「”Get Out” Minister JW」（JW部長滾蛋）。第二個是他對外國人不提中華民國國慶，只說「台灣國慶」，他應該要複習一下中華民國憲法。

國民黨國際事務部副主任何志勇表示，吳釗燮抗議大陸阻撓一些印度媒體慶祝我國國慶，是正確的作法，但在國家官方推特帳號使用文法錯誤的英文，而變成「叫自己滾蛋」可能引發國際笑話，有辱國家尊嚴。

此外，何志勇表示，過去官方推文皆使用ROC (Taiwan)或是 Republic of China等，吳釗燮皆寫Taiwan，難道民進黨全然否認過去國父孫中山建國的黃金歲月嗎？只承認遷台後的中華民國台灣，珍貴的歷史造就今日的中華民國，先賢先烈的歷史不應被忘卻。此外，立委王定宇平時不斷針對國民黨外文推特挑錯字語文法問題，「今天怎麼不敢出來評評理？」

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