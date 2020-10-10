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台中國慶典禮湧2萬人　捷運綠線市府站首度開放參觀

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▲台中國慶典禮湧兩萬人，捷運綠線市政府站也首度開箱。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中市雙十國慶升旗典禮10日由台中女中樂儀隊以操槍表演揭開序幕。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市雙十國慶升旗典禮10日由台中女中樂儀隊以操槍表演揭開序幕，現場湧入2萬人潮，捷運綠線市政府站也首度開箱，上午短短數小時就擠爆數千參觀人潮。

為迎接台中捷運新生活，今年特別安排台中女中儀隊迎旗、台中捷運警察隊及台中捷運服務人員護旗，將國旗送上台，市長與現場2萬多名民眾齊唱國歌，場面隆重盛大。

▲台中雙十國慶。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中國慶典禮湧兩萬人，捷運綠線市政府站也首度開箱。（圖／記者游瓊華攝）

市長盧秀燕表示，今年是艱辛的一年，因為新冠病毒肆虐，造成全球危機，但市府團隊化危機為轉機，今年台中購物節發票登錄金額90億元、台中招商引資1800億元，均創下全台最佳；此外，交通燙平計畫也讓台中468條、213公里道路得到改善。盧秀燕還提到，今年台中空氣品質比往年大幅改善，每年入秋的台中被霾害壟罩，但10日藍天白雲好天氣，是台中進步的最好證明。

此外，為歡慶國慶，捷運綠線市政府站也首度開放民眾參觀，車站及車廂都妝點成國慶主題，早上6點多，捷運站未開放，就湧現排隊人潮，開放後短短一個小時，累計3千多人次參觀，各種國慶主題打扮也紛紛出籠，包括國旗裝、國慶口罩、甚至熱氣球特製捷運車頭造型等，相當吸睛。

▲台中國慶典禮湧兩萬人，捷運綠線市政府站也首度開箱。（圖／記者游瓊華攝）

▲市長盧秀燕表示，今年是艱辛的一年，但市府團隊化危機為轉機。（圖／記者游瓊華攝）

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