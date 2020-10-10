擴充納骨塔存放空間　台中8處新增1.2萬櫃牌位

▲大雅生命藝術館啟用多個骨灰櫃牌位，大幅提升當地存放量能。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府民政局視民眾需求，持續擴增各區納骨塔存放空間，繼去年全市增設約8800個櫃位，今年再編列約4150萬元預算，預計新增大雅、清水、烏日、大甲、沙鹿、潭子、后里及神岡等8處納骨堂塔牌位與櫃位，總計1萬2680個，全力提升殯葬服務品質。

民政局長吳世瑋表示，台中市去年已增設櫃位共約8800個，因應近年使用數量攀升，市府持續改善並擴增相關設備，日前大雅生命藝術館再啟用1116個骨灰櫃位、雙人式100個骨灰櫃位、120個骨骸櫃位，可大幅提升當地存放量能。

吳世瑋進一步表示，未來將視當地民眾需求，逐步編列預算增設櫃位。另考量市民家中不便安奉神主牌位，必須移奉到納骨堂安奉，市府規劃在后里第二納骨堂增設560個神主牌位，排解居住空間限制。

民政局說明，後續增設空間包含清水第二納骨堂2034個骨灰櫃位、烏日區公德二堂1026個骨灰櫃位及224個骨骸櫃位；大甲區懷德堂骨灰櫃位、沙鹿區納骨堂骨灰櫃位及骨骸櫃位、潭子區潭子生命紀念館骨灰櫃位及骨骸櫃位、后里區第二納骨堂骨灰櫃位及神主牌位、神岡區崇本堂骨灰櫃位皆已辦理工程發包，預計今年底前陸續公告啟用。