游錫堃：憲改是國家邁向正常化艱難工程　盼朝野共同參與歷史時刻

記者林銘翰／台北報導

國慶大會10日上午於總統府前盛大登場，立法院長游錫堃致詞時表示，今年國慶日前，立法院朝野黨團形成共識，成立修憲委員會啟動修憲工程，這是國家邁向正常化的艱難工程，期待未來朝野各政黨能理性真誠進行辯論，更期待全體國人團結一起，共同參與這個歷史性的憲政時刻。

今年國慶大會以「民主台灣、自信前行」為主軸，主視覺設計以聲波線條呈現，象徵台灣藉由多元聲音彼此間的交流、融合，造就民主的進步。為了讓民眾實地體驗慶典盛況，今年國慶籌備委員會首度開放民眾現場觀禮，特別抽出500位幸運民眾於大會現場欣賞精彩表演，共同歡慶國家最重要的慶典。

▲國慶大會主席游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）



游錫堃指出，1990年代前後，前總統李登輝主導「寧靜革命」，廢除動員戡亂時期臨時條款，完成國會全面改選、總統直選及政權和平轉移，使台灣成為華人文化圈的民主燈塔。

游錫堃表示，今年國慶日前，立法院朝野黨團形成共識，成立修憲委員會啟動修憲工程，將針對促進世代共贏的18歲公民權、打造權責相符的政府體制等修憲案進行研議，這是國家邁向正常化的艱難工程，立法院通過後還要舉辦公民複決，必須970萬票以上的支持才能生效。

游錫堃說，他期待未來朝野各政黨能理性真誠進行辯論，更期待全體國人團結一起，共同參與這個歷史性的憲政時刻。

游錫堃也提到，立法院朝野政黨於本周無異議通過「台美復交」與「促美協防」兩項決議案，回顧年初美國總統川普簽署《台北法案》，近期衛生部長、國務次卿相繼訪台，並宣布多項軍售及友台措施，足見台美關係持續升溫中。

游錫堃表示，當台美關係益形密切之時，8月底捷克參議院議長韋德齊也不畏中共打壓訪台，成為有史以來第一位踏入台灣國會、發表演說的非邦交國現任國會議長，並且還以「我是台灣人」這句話，宣示他與自由民主的台灣站在同一陣線。

游錫堃認為，捷克參議長的來訪如同春燕ㄧ般，為一向處在國際孤立寒冬的台灣，捎來春天的訊息，值此國際局勢更加友善台灣時刻，台灣更應該敞開雙臂，熱誠擁抱民主世界。

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