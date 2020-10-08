蘋果秋季發表會還有第 3 彈？　AirPods Studio 傳延至 11 月發表

▲蘋果新款耳罩式耳機「AirPods Studio」渲染圖。（圖／翻攝YouTube／EverythingApplePro）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果將在下周三（14）凌晨一點舉行第二波秋季發表會，主角為 iPhone 12，有關其他新品是否會一起發布，外界仍看法不一。據爆料人士 Jon Prosser 的最新消息指稱，此次發表會中仍可以看到 AirPods Studio，並將在本月底或下個月初發貨。

Jon Prosser 透露，AirPods Studio 的量產要到 10 月 20 日才能完成，有消息人士曝 AirPods Studio 可能會在下週的特別活動中首次亮相；Jon Prosser 則表示，AirPods Studio 可能在月底透過新聞稿發布，或要等到 11 月才會發布，究竟蘋果會怎麼做他也不能肯定。

Jon Prosser 預測紀錄向來並不是很好，先前對於蘋果第一波線上發表會「Time Flies」的預測時間也提早了一個禮拜，國外媒體甚至認為他不過是個吃別人口水做預測的「專家」。

彭博社引用知情人士報導，Apple 正在開發一款高階耳罩式耳機，這款耳機開發了至少兩款版本，其中一款是採用高級皮革的版本，設計方向是輕巧容易攜帶、透氣，符合健身運動者的需求；另一款則是走商務需求路線，具有復古外觀，耳罩是橢圓形可以旋轉的，頭帶由細緻的金屬臂連接。

在售價與功能方面，據傳價格為 349 美元，左右聲道可以自由切換，不過該款耳機沒有耳機孔，而是透過 USB-C 傳輸孔傳輸跟充電，與 Bose 700 和 Sony WH-1000XM4 等高階耳機相近。

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