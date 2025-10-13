　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

媲美專業設計工具！三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領

▲▼ 。（圖／記者吳立言製）

▲三款專業級 App限時開放「終身免費下載」 。（圖／記者吳立言製）

記者吳立言／綜合報導

過去若想在 iPad 上進行專業繪圖或排版設計，許多人第一個想到的都是 Adobe Creative Cloud 系列。如今英國軟體公司 Serif 宣布，旗下三款專業級 App：《Affinity Photo 2 for iPad》、《Affinity Designer 2 for iPad》與《Affinity Publisher 2 for iPad》限時開放「終身免費下載」，使用者可一次擁有完整專業功能，不需再訂閱。

這三款軟體在專業度上幾乎與 Adobe Photoshop、Illustrator、InDesign 平起平坐，適合設計師、攝影師、插畫家及內容創作者使用。過去單套 App 原價約 NT$590～620 元，如今全部可 0 元永久解鎖，堪稱 iPad 平台近年最超值的限免活動。

★三大 App 功能一覽

Affinity Photo 2 for iPad

媲美 Photoshop 的專業影像後製軟體，支援 RAW 檔處理、HDR 合成、圖層編修與即時濾鏡。
介面完整支援 Apple Pencil 操作，行動修圖可一次到位。

◆Affinity Designer 2 for iPad

向量繪圖與像素編輯雙模式並存，被譽為 Illustrator 最強替代品。
可同時處理插畫、UI、品牌設計等多種專案，速度快、效能高。

◆Affinity Publisher 2 for iPad

行動端出版排版工具，幾乎媲美 InDesign。
支援跨頁設計、樣式設定、多檔案整合，能輕鬆製作電子書、行銷提案與期刊雜誌。

★三款 iPad 版 Affinity 軟體限時「終身免費」領取教學

建議依序完成「註冊 → 信箱驗證 → 0 元內購」，確保三款 App 均綁定成功。

步驟一：下載與註冊帳號

① 前往 App Store 下載任一款 Affinity App。
② 開啟 App，點選 「SIGN UP OR SIGN IN」 → 「SIGN UP FOR 7-DAY TRIAL」。
③ 輸入英文名字（可非真名）、常用 Email、類型選「Personal」，設定密碼。
④ 收信點擊「Verify your email address」完成驗證。
⑤ 回到 App，點選 「START 7-DAY TRIAL」 進入主畫面。

提醒：雖顯示 7 天試用，但後續綁定成功後會自動轉為終身授權。

步驟二：App Store 領取 0 元內購

① 回到 App Store → 該 App 頁面下方「App 內購項目」→ 點擊「取得（Get）」。
② 顯示價格為 $0 → 按「BUY NOW」並以 Face ID／Touch ID 驗證。
③ 回到 App 內 → 點左下角個人圖像 → 檢查 My licence 是否顯示：
“Your licence is active, and will never expire.”　（表示已成功綁定永久版）

步驟三：重複流程領取其他兩款 App

三款 App 均需各自綁定一次。若沒看到 $0 內購頁，請：

先完成帳號驗證，關閉 App 後重新打開，再回到 App Store 領取即可。若畫面僅顯示試用而無 $0 內購，請確認帳號已驗證信箱。內購綁定後會同步寫入 Apple ID 與 Affinity 帳號，無須重複購買。三款 App 皆為「買斷制」，無需額外的訂閱費用。

目前官方尚未說明是否永久維持免費，建議儘早領取。

此次限免活動正值 Serif 官方將桌面版 Affinity 軟體自官網下架，首頁僅留下「Creative freedom is coming」與日期「October 30, 2025」的字樣。官方表示「我們正在為下一階段騰出空間」，外界普遍推測新版本即將登場。

這項舉動不僅象徵 Serif 軟體策略的轉折，也反映出設計工具市場正在重新洗牌。過去 Adobe 長期以訂閱制壟斷專業領域，而 Affinity 則以「一次買斷、永久授權」作為差異化優勢，如今更將 iPad 版本全面免費，勢必進一步擴大用戶基礎。至於 10 月 30 日 Serif 將帶來何種新產品或服務，仍有待官方揭曉。

10/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

