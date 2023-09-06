洗衣機內槽真相曝光！有孔槽VS無孔槽洗衣機　兩者對比超驚人

▲你家洗衣機真的有把衣服洗乾淨嗎，來看看你的洗衣機清潔的觀念正不正確。（圖／截取自影片，下同）



消費中心／綜合報導

「洗衣機」是家中必備的重點家電之一，很多人在選購洗衣機，總是考量洗衣機本身的功能強不強大，但是常常忽略了一個重點，就是洗衣機的到底乾不乾淨，因為功能再強大，洗衣機本身不乾淨的話，衣服怎麼會乾淨呢！ETtoday街訪特派員V仔走上街頭，了解民眾對於洗衣機清潔的觀念正不正確。

▲ETtoday街訪特派員V仔走上街頭，調查民眾對於洗衣機清潔的觀念。

V仔首先訪問到一對年輕夫妻，兩人都是上班族，大約一週洗一次衣服，先生表示，洗衣最大的困擾是「有時候衣服明明洗乾淨了卻有異味，想找人清潔但清理洗衣機很麻煩，特別是洗衣孔槽，有時候發霉特別難清理，一年大概清理1-2次，很花錢」。

▲雙薪的年輕夫妻表示，大約一週洗一次衣服，洗衣最大的困擾是「衣服明明洗乾淨了卻有異味」、「洗衣孔槽發霉特別難清理」。

接著，訪問到一名年輕的二寶媽，她說家中有小孩子，基本上每天都要洗衣服，不然怕衣服會有細菌滋生，「最困擾就是之前都不知道要清潔洗水槽，後來請人來清洗，拆開之後才發現洗衣槽裡面很髒，自己覺得有點慚愧」，為了想知道洗衣槽有多驚人，V仔問二寶媽可以到她家中看洗衣機嗎，並強調會帶技師去幫忙清洗洗衣槽，讓二寶媽連忙點頭答應。

▲二寶媽表示，自己每天都洗衣服，「之前不知道要清潔洗水槽，後來請人來清洗，拆開之後才發現洗衣槽裡面很髒」。

V仔帶著技師來到二寶媽家查看洗衣機的狀況，二寶媽說明，「洗衣機已經用了好幾年，之前都是用洗衣機清潔錠來洗洗衣槽，但效果都不好，後來都是找技師來，直接拆了下洗衣槽來洗，這樣才比較安心」，接著技師把洗衣槽拆下來清洗，可以看到洗衣孔槽變得很髒，技師指出，「有孔槽洗衣機用久了，會把衣服上的黑霉附著在桶身外面，這些黑霉會在洗衣機裡無限循環，衣服也會越洗越髒。」，建議一定要定期清洗，最少半年要洗一次。

▲▼有孔槽洗衣機用久了，會把衣服上的黑霉附著在桶身外面，這些黑霉會在洗衣機裡無限循環，衣服也會越洗越髒。

二寶媽說這個觀念她知道，所以一年會請技師來清潔洗衣機1-2次，V仔問二寶媽知道無孔槽洗衣機嗎，二寶媽回答不知道，V仔解釋，「洗衣槽有孔槽是為了方便清潔與乾淨，現在有廠商推出沒有孔槽的洗衣機，而無孔槽洗衣機比較不容易卡霉菌，也不用這麼頻繁請技師清潔洗衣機，可以省不少錢」，建議二寶媽可以考慮看看。

▲現在有廠商推出沒有孔槽的洗衣機，不易卡霉菌，也不用這麼頻繁請技師清潔洗衣機，可以省不少錢

接下來，V仔又在街上訪問到一名資深媽媽，她說疫情後洗衣次數很頻繁，會覺得穿出去外面的衣服應該上面都會細菌，所以常常會清洗，媽媽指出，洗衣服沒有什麼困擾，但是洗衣機的清潔很麻煩，所以會請技師到家中清洗，清洗的費用不便宜，每年還要洗2-3次，「後來就換成無孔槽的洗衣機，真的就不太需要太常清潔，而且不會有黑霉屑，所以我覺得既方便又省事」。

▲資深媽媽指出，自從家中換成無孔槽洗衣機，不太需要清潔，也不會有黑霉屑。

聽到媽媽家中有無孔槽洗衣機，V仔立刻發問希望能去資深媽媽家中參觀，並表示會帶技師去免費清洗洗衣槽，媽媽聽到可以省一次的清潔費也點頭答應。不久後V仔帶著技師到媽媽家中，媽媽說當初會更換無孔槽洗衣機，最主要是想要簡單洗潔洗衣槽，「我家以前是用有孔槽的洗衣機，有天想說要洗潔洗衣槽，不清潔還好，一清潔真的把我嚇壞了，真的非常的髒，而且孔槽很難清理，整個清理下來真的耗時又費工」，後來住在日本的朋友推薦「夏普」的無孔槽洗衣機，暸解後發現，無孔槽洗衣機真的是自己需要的，絲毫沒有猶豫地買了！

▲媽媽表示，在日本的朋友推薦下，購買「夏普」無孔槽洗衣機，用了之後很滿意。

媽媽進一步解釋，這台夏普無孔槽洗衣機除了清潔方便之外，也很省錢！「因為它沒有孔槽，所以可以省下30%的水量，不會浪費多餘的水資源，最最最讓我滿意的是，我不用每3個月去買洗衣槽的清潔錠，而且也不用花很多錢去請技師來清潔，我覺得這條省很大」！

▲無孔槽洗衣機因為沒有孔槽，所以可以省下30%的水量，不會浪費多餘的水資源。

針對有民眾懷疑無孔槽脫水是不是會脫不乾，媽媽表示不會，「我覺得它跟一般洗衣機一樣，洗完之後衣服都有脫水，而且我覺得無孔槽還比較不會弄傷衣服」，並提到機身設計比較低，對於小隻女或婆婆媽媽來說，就不用再墊一個小台子，自己真的非常滿意這台夏普無孔槽洗衣機。

▲機身設計比較低，對於小隻女或婆婆媽媽來說也很友善。

技師把無孔槽洗衣機拆開來看，發現無孔槽內部還是有點髒，但是相較有孔槽內部來說，兩者呈現強烈對比，「有孔槽已經髒到看不到原本的樣貌，但無孔槽還是保持原有的樣貌」，技師也提到，平常在拆洗衣機的過程當中，很少會遇到夏普無孔槽洗衣機，因為真的不太需要清洗。

▲把洗衣機拆開來看，發現無孔槽內部和有孔槽呈現強烈對比，有孔槽已經髒到看不到原本的樣貌。

無孔槽洗衣機沒有孔槽，可以防止洗滌桶外部和底部的黴菌和污垢進入桶內，洗衣的同時也清潔洗衣槽，所以不需要請專人清潔，抗菌、省水、乾淨一次到位，好清潔又能省錢，讓媽媽超級有感，一用就愛上，還在為清潔洗衣槽困擾的媽媽們，不妨試試無孔槽洗衣機！

▼相較於有孔槽洗衣機，無孔槽洗衣機抗菌、省水、乾淨一次到位，好清潔又能省錢。