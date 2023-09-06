　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

洗衣機內槽真相曝光！有孔槽VS無孔槽洗衣機　兩者對比超驚人

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲你家洗衣機真的有把衣服洗乾淨嗎，來看看你的洗衣機清潔的觀念正不正確。（圖／截取自影片，下同）

消費中心／綜合報導

「洗衣機」是家中必備的重點家電之一，很多人在選購洗衣機，總是考量洗衣機本身的功能強不強大，但是常常忽略了一個重點，就是洗衣機的到底乾不乾淨，因為功能再強大，洗衣機本身不乾淨的話，衣服怎麼會乾淨呢！ETtoday街訪特派員V仔走上街頭，了解民眾對於洗衣機清潔的觀念正不正確。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲ETtoday街訪特派員V仔走上街頭，調查民眾對於洗衣機清潔的觀念。

V仔首先訪問到一對年輕夫妻，兩人都是上班族，大約一週洗一次衣服，先生表示，洗衣最大的困擾是「有時候衣服明明洗乾淨了卻有異味，想找人清潔但清理洗衣機很麻煩，特別是洗衣孔槽，有時候發霉特別難清理，一年大概清理1-2次，很花錢」。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲雙薪的年輕夫妻表示，大約一週洗一次衣服，洗衣最大的困擾是「衣服明明洗乾淨了卻有異味」、「洗衣孔槽發霉特別難清理」。

接著，訪問到一名年輕的二寶媽，她說家中有小孩子，基本上每天都要洗衣服，不然怕衣服會有細菌滋生，「最困擾就是之前都不知道要清潔洗水槽，後來請人來清洗，拆開之後才發現洗衣槽裡面很髒，自己覺得有點慚愧」，為了想知道洗衣槽有多驚人，V仔問二寶媽可以到她家中看洗衣機嗎，並強調會帶技師去幫忙清洗洗衣槽，讓二寶媽連忙點頭答應。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲二寶媽表示，自己每天都洗衣服，「之前不知道要清潔洗水槽，後來請人來清洗，拆開之後才發現洗衣槽裡面很髒」。

V仔帶著技師來到二寶媽家查看洗衣機的狀況，二寶媽說明，「洗衣機已經用了好幾年，之前都是用洗衣機清潔錠來洗洗衣槽，但效果都不好，後來都是找技師來，直接拆了下洗衣槽來洗，這樣才比較安心」，接著技師把洗衣槽拆下來清洗，可以看到洗衣孔槽變得很髒，技師指出，「有孔槽洗衣機用久了，會把衣服上的黑霉附著在桶身外面，這些黑霉會在洗衣機裡無限循環，衣服也會越洗越髒。」，建議一定要定期清洗，最少半年要洗一次。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲▼有孔槽洗衣機用久了，會把衣服上的黑霉附著在桶身外面，這些黑霉會在洗衣機裡無限循環，衣服也會越洗越髒。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

二寶媽說這個觀念她知道，所以一年會請技師來清潔洗衣機1-2次，V仔問二寶媽知道無孔槽洗衣機嗎，二寶媽回答不知道，V仔解釋，「洗衣槽有孔槽是為了方便清潔與乾淨，現在有廠商推出沒有孔槽的洗衣機，而無孔槽洗衣機比較不容易卡霉菌，也不用這麼頻繁請技師清潔洗衣機，可以省不少錢」，建議二寶媽可以考慮看看。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲現在有廠商推出沒有孔槽的洗衣機，不易卡霉菌，也不用這麼頻繁請技師清潔洗衣機，可以省不少錢

接下來，V仔又在街上訪問到一名資深媽媽，她說疫情後洗衣次數很頻繁，會覺得穿出去外面的衣服應該上面都會細菌，所以常常會清洗，媽媽指出，洗衣服沒有什麼困擾，但是洗衣機的清潔很麻煩，所以會請技師到家中清洗，清洗的費用不便宜，每年還要洗2-3次，「後來就換成無孔槽的洗衣機，真的就不太需要太常清潔，而且不會有黑霉屑，所以我覺得既方便又省事」。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲資深媽媽指出，自從家中換成無孔槽洗衣機，不太需要清潔，也不會有黑霉屑。

聽到媽媽家中有無孔槽洗衣機，V仔立刻發問希望能去資深媽媽家中參觀，並表示會帶技師去免費清洗洗衣槽，媽媽聽到可以省一次的清潔費也點頭答應。不久後V仔帶著技師到媽媽家中，媽媽說當初會更換無孔槽洗衣機，最主要是想要簡單洗潔洗衣槽，「我家以前是用有孔槽的洗衣機，有天想說要洗潔洗衣槽，不清潔還好，一清潔真的把我嚇壞了，真的非常的髒，而且孔槽很難清理，整個清理下來真的耗時又費工」，後來住在日本的朋友推薦「夏普」的無孔槽洗衣機，暸解後發現，無孔槽洗衣機真的是自己需要的，絲毫沒有猶豫地買了！

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲媽媽表示，在日本的朋友推薦下，購買「夏普」無孔槽洗衣機，用了之後很滿意。

媽媽進一步解釋，這台夏普無孔槽洗衣機除了清潔方便之外，也很省錢！「因為它沒有孔槽，所以可以省下30%的水量，不會浪費多餘的水資源，最最最讓我滿意的是，我不用每3個月去買洗衣槽的清潔錠，而且也不用花很多錢去請技師來清潔，我覺得這條省很大」！

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲無孔槽洗衣機因為沒有孔槽，所以可以省下30%的水量，不會浪費多餘的水資源。

針對有民眾懷疑無孔槽脫水是不是會脫不乾，媽媽表示不會，「我覺得它跟一般洗衣機一樣，洗完之後衣服都有脫水，而且我覺得無孔槽還比較不會弄傷衣服」，並提到機身設計比較低，對於小隻女或婆婆媽媽來說，就不用再墊一個小台子，自己真的非常滿意這台夏普無孔槽洗衣機。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲機身設計比較低，對於小隻女或婆婆媽媽來說也很友善。

技師把無孔槽洗衣機拆開來看，發現無孔槽內部還是有點髒，但是相較有孔槽內部來說，兩者呈現強烈對比，「有孔槽已經髒到看不到原本的樣貌，但無孔槽還是保持原有的樣貌」，技師也提到，平常在拆洗衣機的過程當中，很少會遇到夏普無孔槽洗衣機，因為真的不太需要清洗。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

▲把洗衣機拆開來看，發現無孔槽內部和有孔槽呈現強烈對比，有孔槽已經髒到看不到原本的樣貌。

無孔槽洗衣機沒有孔槽，可以防止洗滌桶外部和底部的黴菌和污垢進入桶內，洗衣的同時也清潔洗衣槽，所以不需要請專人清潔，抗菌、省水、乾淨一次到位，好清潔又能省錢，讓媽媽超級有感，一用就愛上，還在為清潔洗衣槽困擾的媽媽們，不妨試試無孔槽洗衣機！

▼相較於有孔槽洗衣機，無孔槽洗衣機抗菌、省水、乾淨一次到位，好清潔又能省錢。

▲夏普洗衣機。（圖／截取自影片）

ET快訊
許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了
暴雨狂炸！　百年古蹟倒了
搶BLACKPINK門票僅2秒！學霸工程師起底　新婚妻剛懷孕
快訊／廣播金鐘力挺metoo　正式封殺黃子佼
快訊／徐巧芯明提告陳吉仲！　怒轟：超思就是高端2.0
快訊／賴清德老家認定違建　民進黨回應了
iPhone 15鏡頭升級！　4機型規格一次看
前妻與周湯豪約會！　歐弟認了「從小跟他長大」大方送祝福

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

洗衣機內槽真相曝光！有孔槽VS無孔槽洗衣機　兩者對比超驚人

8月手機降價榜單出爐！安卓新機剛上市就降5200元

潛望式鏡頭登場！iPhone 15四機型鏡頭升級大盤點

他開iCloud後　驚覺「買大容量iPhone好盤」！一票曝缺點：不能忍

iPhone將有「啞光黑」？蘋果新專利技術曝光

手機上網陷阱多！　台灣上半年惡意連結阻擋數量衝破百萬

Apple Watch「跌倒偵測」能救命　台灣人寫信感謝蘋果

蘋果官網上線新頁面　傳蘋果將開放「側載」

iPhone 15 Pro漲定了？外媒曝「 兩關鍵因素」大漲價

專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

嘉義地震！賣場酒瓶醬油摔爛　天花板垮...店員：第1次這麼大

嘉義規模5.5「極淺層地震」　氣象局：不排除有更大地震

馬尾女飆罵超商店員喊道歉　阿伯「淡定夾茶葉蛋」成亮點

侯佩岑暴瘦「上圍急縮水」：沒加工！　保養祕訣「洗澡3分鐘」..曝老公動作慢

虞書欣臉泡泥漿「導演怕她辭演XD」　她超樂天：就像巧克力廣告

洗衣機內槽真相曝光！有孔槽VS無孔槽洗衣機　兩者對比超驚人

8月手機降價榜單出爐！安卓新機剛上市就降5200元

潛望式鏡頭登場！iPhone 15四機型鏡頭升級大盤點

他開iCloud後　驚覺「買大容量iPhone好盤」！一票曝缺點：不能忍

iPhone將有「啞光黑」？蘋果新專利技術曝光

手機上網陷阱多！　台灣上半年惡意連結阻擋數量衝破百萬

Apple Watch「跌倒偵測」能救命　台灣人寫信感謝蘋果

蘋果官網上線新頁面　傳蘋果將開放「側載」

iPhone 15 Pro漲定了？外媒曝「 兩關鍵因素」大漲價

專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

台灣Skoda「首款電動休旅」9／21在台亮相！最快年底前發表

台積電高層秘訪日談補助　日媒爆「為建第四座廠」

獨／一中商圈地標大復活　麥當勞尊賢店重開...9／11恢復24hrs營業

許瑋甯遭傳「拒絕同台吳慷仁」　本人發文回應了：我記得的不一樣

韓國班導遭欺負！白目學生惡作劇「保溫杯加尿」　害他喝尿2次

高中讓女老師在家洗澡！男星公開「露骨對話」小S震驚：是不是成人片

COVER再度開缺徵才！這次不找工讀改徵正職　海外業務拓繁中市場

米其林推薦「日本橋玉井」9／16重新開幕　餐廳落腳東區新光三越

海葵暴雨狂炸！金門百年古蹟「雙喜樓」倒了　淪一片廢墟

快訊／國家警報狂響！雷雨往北轟雙北　 暴雨猛炸1地

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

3C家電熱門新聞

快訊／墨子科技：25間維修中心　暫停行動電源「健檢」

iPhone將有「啞光黑」？蘋果新專利技術曝光

潛望式鏡頭登場！iPhone 15四機型鏡頭升級大盤點

專家分析iPhone 15該不該買　「3種情況」建議升級

買大容量iPhone不如「開iCloud」？一票搖頭曝缺點

「iPhone 15與14沒區別」　他批蘋果不要臉

蘋果官網上線新頁面　傳蘋果將開放「側載」

8月手機降價榜單出爐！安卓新機剛上市就降5200元

好想換iPhone 15！規格、外觀、價格爆料一次看

iPhone 15倒數2周登場　最強分析師列8項觀察

iPhone 15 Pro漲定了？外媒曝「 兩關鍵因素」大漲價

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

Apple Watch「跌倒偵測」救命　台灣人寫信感謝蘋果

全新iPad Pro預計明年春天登場　爆料：支援4TB儲存空間

更多熱門

相關新聞

「3F送冷氣、14F沒有」買房族求解！全傻了

「3F送冷氣、14F沒有」買房族求解！全傻了

有些預售案會打出低自備款，送冷氣等家電來吸引買房一族。就有網友求助，「請問3樓送全室冷氣，跟14樓沒送冷氣，同一個建案，大家會選哪一樓？」貼文一出引發討論。信義房屋專家則認為，可以的話，別以「送不送冷氣」決定買哪層樓，還是評估樓層差異和價格為主。

11歲弟伸手進洗衣機　手臂短成3節

11歲弟伸手進洗衣機　手臂短成3節

還沒成交「房仲喊送家電」！過來人：爽收6萬元神物

還沒成交「房仲喊送家電」！過來人：爽收6萬元神物

洗衣機出現「倉鼠貓」主人求購滾輪

洗衣機出現「倉鼠貓」主人求購滾輪

政府補助汰換2家電！最高爽領5千

政府補助汰換2家電！最高爽領5千

關鍵字：

洗衣機洗衣槽夏普家電洗衣

讀者迴響

熱門新聞

鍋貼遭控有蟲　業者：煎台140度不可能有蛆

快訊／《黑暗榮耀》毒蟲女爆校園霸凌！首發聲認錯

歐陽妮妮❤張書豪爆結婚！穩交4年明年春天嫁人

樓下撿到雪白藍眼貓！簡直遇到寶

工人受困「巨型烤箱」活活燒死

83歲嬤閃嫁37歲小鮮肉！養老金慘被掏空

快訊／MC HotDog熱狗認新歌抄襲　朱德庸錯愕怒了：不願意授權！

許瑋甯遭瞎傳「害怕同台吳慷仁」

仔仔嬌妻保儲蓄險遭坑2千萬　無良業務員判2年8月

陸學者讚華為Mate 60 Pro大勝蘋果

三上悠亞「一夜輪約2超紅男偶像」！前任3hrs閃人換現任

歐陽妮妮結婚「爸爸歐陽龍回應了」！揭婚事進度

「鴛鴦」輕颱生成了！最新路徑出爐

來台1年！香港YTR爆「台灣人缺點」：移民前三思

木星逆行ING！12星座「一路衰到年底」

更多

最夯影音

更多
嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD

嚇鼠了！排水口有怪聲　打開竟是逃家黃金鼠XD
酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

酷炫超認真唱歌「下秒大滑倒」XD　陳零九.陶晶瑩台下笑翻：荒謬！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

郭台銘掃街遭婦怒罵「賣國賊」　各黨派嗆一輪：只支持賴清德！

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

《航海王》「真人索隆」太帥！親爹是「雄霸」　新田真劍佑「美顏爆肌」三刀流神還原

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

2千萬裝甲車攻堅詐團！　鐵門秒破壞嫌沒穿褲逃跑

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面