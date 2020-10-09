蘋果用戶別急著訂Apple One！　Apple TV+ 多延長免費訂閱期 3 個月

▲Apple TV+ 延長免費訂閱期限至明年 2 月。（圖／9TO5Mac）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果在第一波秋季發表會上，提出了新的套裝訂閱方案「Apple One」，除了包含 Apple TV+、Apple Music、Apple Arcade，還有 Apple News+ 和加大 iCloud 儲存空間的高級套裝，不過有這打算的用戶可以再等等，Apple TV+ 現在針對免費試閱一年的 Apple TV+ 再延長了 3 個月。

蘋果在去年秋季推出 Apple TV+，當時只要購買 Apple 產品就送 Apple TV+ 一年的免費訂閱。蘋果證實，針對那些最初擁有免費觀看 Apple TV+ 的訂閱者，原將在今年 10 月底到期，但 Apple 計劃將其延長至明年 2 月，等於訂戶們多賺到了 3 個月的訂閱期。

舉例來說，原本在在去年11月1日註冊的用戶，訂閱期延長至明年 2 月 1 日；若在去年 11 月 15 日註冊，則訂閱期延長至明年 2 月 15 日。訂閱用戶將在明年 2 月份到期後，按月支付 170 元的訂閱費用。

Apple TV+ 可在 100 多個國家和地區使用，其中所有 Apple 電視節目和電影都有 40 種語言的字幕或配音。更令人感到貼心的是，失聰或重聽人士透過專用隱藏式字幕（SDH），全盲者或低視能者透過包含 8 種語言的口述影像功能（Audio），一同享受追劇樂趣；家庭方案最多提供 6 個成員共享一個 Apple TV+ 訂閱，可以串流或下載影集離線觀看。

▲Apple TV+ 有許多獨創內容，並獲得越來越多獎項肯定。（圖／Apple官網）



Apple TV+ 的內容多元，有 Jason Momoa 主演的史詩劇《末日光明》、由 Jennifer Aniston 與 Reese Witherspoon 共同主演和監製《晨間直播秀》、黑色喜劇《狄金生》、以 NASA 的太空人為主角的《太空使命》、紀錄片《象群女王》，還有適合不同年齡層兒童觀賞的《Helpsters》、《史努比登上太空》，以及《小鬼與文字幽靈》等。

蘋果越來越重視服務部門，截至今年 6 月的季營收中，服務部門就佔比 22％。蘋果推出「Apple One」套裝訂閱服務，將多項付費服務綁在一起，並以更優惠的價格出售，勢必吸引更多蘋果用戶的興趣。

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