嘉義最推的不是雞肉飯！　在地人大讚「這家飲料店」：每次都排隊

▲嘉義雞肉飯很有名。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／採訪報導

嘉義有許多好吃的銅板美食，其中最廣為人知的就是雞肉飯了。一名網友表示，趁著這次國慶連假，他要和家人一同去嘉義玩，不過因為不是在地人，所以想請問廣大網友，「嘉義有什麼好玩、好吃的？」貼文一出，立刻引發熱烈迴響，其中還有網友認為，嘉義最推的其實是「御香屋」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「嘉義有什麼好玩好吃的」為題發文，對他來說，嘉義大概就屬阿里山和雞肉飯比較有名了。而這次的國慶連假，他正巧要與家人一同去嘉義玩，因此趕緊詢問，有沒有什麼嘉義必去的地方、必吃的美食呢？

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貼文一出，許多網友依舊大推雞肉飯，「噴水火雞肉飯」、「劉里長」、「火雞肉飯，每家味道都不一樣，三餐吃都行」、「正統雞肉飯是嘉義前3的雞肉飯，推推」；除了雞肉飯，也有網友推薦，「東食鮮蚵」、「御香屋（飲料店）還不錯」、「懂吃的都會去吃砂鍋魚頭」、「豆漿豆花」、「東區民國楊記（水餃店）」、「我嘉義人，懷疑嘉義的砂鍋魚頭都台南人開的」、「嘉義的涼麵很特別」、「白醋涼麵」、「民雄鵝肉超級好吃又嫩」。

▲在仁義潭所拍攝的天空。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

至於玩的地方，網友則回應，「唯一推薦三線路」、「蘭潭水舞（音樂噴泉）」、「花磚博物館」、「仁義潭」、「可以去故宮南院、北香湖公園走走」。

此外，《ETtoday新聞雲》記者也實際採訪一名在地人，他認為，到嘉義如果要吃雞肉飯，最推的就是「簡單、正統、圓滿」，因為這3家不但好吃，且還價格便宜、CP值高，其中的「正統」雞肉飯更是比其他家再多一絲甜味，吃完後絕對齒頰留香，不過，「每個嘉義人心目中的第一名都不同，還是要親自吃看看才知道。」

這名嘉義人也提到，砂鍋魚頭確實很不錯，不過如果真的要推薦嘉義必吃的東西，就非「御香屋」莫屬，「只有嘉義有，而且每次都大排長龍。」至於遊玩的地方，則可以去仁義潭、嘉義公園、花磚博物館走走，而最推薦的地方則是「檜意森活村」。