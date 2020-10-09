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遊覽車變多！午後出遊潮湧現　國道「六大地雷」壅塞路段曝

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▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲林佳龍今日視察高公局。（圖／高公局提供）

記者李宜秦／台北報導

今日是國道連假第一天，上午國道路況大致正常，今年遊覽車數量多，出遊潮較大，高公局預判，下午國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等六大路段將有車多壅塞情形。

高公局表示，截至上午12時，國道全線交通量為46.3百萬車公里，預估本日交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、北向竹北至湖口服務區；國3南向三鶯至大溪、烏日至霧峰系統，國5及其餘路段均大致正常。

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▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲林佳龍表示，今年國慶遊覽車數量較多，出遊人潮大。（圖／高公局提供）

高公局表示，今日上午9時28分於國1北向341.4公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午9時50分排除，造成後方車流回堵3公里；10時53分於國1北向83公里處發生1輛槽車及2輛小客車追撞事故，占用中線車道，於上午11時24分排除，造成後方車流回堵8公里。

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲▼ 。（圖／高公局提供）

▲國道部分路段上午有事故發生。（圖／高公局提供）

高公局建議，多利用台61免費快速公路，南向民眾利用下午行駛國道、北向民眾利用上午行駛，假期前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以確保行車順利及安全。如車輛故障或發生事故時，可利用高速公路1968App單鍵報案直接定位至轄區公警大隊勤指中心處理。

交通部長林佳龍指出，預期午後出遊人潮將逐漸增加，尤其遊覽車數量也較往年為多，無論國道主線及服務區都將妥為因應。與地方道路交通管理單位密切聯繫與協調，以縮短用路人整體旅行時間為目標調整匝道儀控，兼顧平面道路與高速公路車流之順暢。

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