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大陸十一8天長假接待遊客超6.3億　旅遊收入逾1.9兆

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▲出境，機場，旅行，旅遊，單身女性，一個人。（圖／視覺中國CFP）

▲大陸十一長假旅遊市場復甦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十一8天長假結束，據大陸文化和旅遊部8日（週四）測算，8天長假期間，共接待遊客6.37億人次，恢復去年同期近8成，其中出遊人數及旅行消費規模都達到今年以來最高峰。實現國內旅遊收入4665.6億元人民幣（月新台幣1.9兆），增率恢復69.9%。

綜合陸媒報導，大陸鐵路預計8日發送旅客1300萬人次，加開旅客列車1200多列，已經連續8天發送旅客超1000萬人次。其中，北京旅遊消費增長顯著，旅遊景區營業收入較去年同期增長6成以上。

今年的十一長假，是大陸進入疫情防控常態化之後的第一個黃金周。旅遊平台攜程8日《中秋國慶假期旅遊大數據報告》顯示，今年假期，國民旅遊消費信心顯著增強，假日期間旅遊消費規模相比節前大幅增長，節日國內出遊人數、旅行消費規模都達到今年以來最高峰，旅遊市場已逐漸走出疫情陰霾，進入全新發展階段。

此外，旅遊市場復甦態勢強勁，據國家文化和旅遊部數據中心測算，假期8天，實現旅遊收入逾4665億元（人民幣，下同），相比去年恢復近7成。另據去哪兒平台統計，大陸民眾平均出遊多了0.6天，達到4.8天，相當於每個人假期出遊住了5晚酒店；人均消費年增率增了近200元，達到1800元。

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