無核酸檢測報告禁搭兩岸航班　陸新政策10/12生效

▲大陸最新規定，12日起往返兩岸都要做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

所有往返大陸旅客要注意！從12日起旅客登機前，必須提供72小時內核酸檢測報告。《ETtoday新聞雲》記者訪問北京陳姓台商，她表示，「消息一出，很多台商、台青都不清楚規定。目前在大陸做核酸檢測12小時救出報告，價格也便宜。反倒是回台灣檢測費用要7千元台幣，是大陸10倍價，實在貴得離譜。」建議從明天開始提早預約檢疫。

大陸疫情防控穩定，隨著秋冬的到來，嚴防境外移入政策更加緊縮根據台灣國籍航空華航、長榮陸續公布最新資訊，依據大陸民航局港最新消息指出，「爲落實遠端檢測措施，維護兩岸民衆與機組人員健康，自2020年10月12日起，搭乘兩岸航班離、到大陸旅客將于登機前嚴格查驗3天（72 小時）內核酸檢測陰性報告，嚴格於機場登機前辦理查驗，以利維護兩岸民眾與機組人員健康。」

▲大陸核酸檢測預約方便，12小時內拿到報告。（圖／翻攝 微信京醫通）

目前，這項新政策沒有指定做核酸檢測的檢測單位，旅客在大陸各城市可以自行預約醫院。如遇航班延誤等導致證明文件超過72小時爭議可以和大陸民航局相關單位進行協調處理。《ETtoday新聞雲》記者實際前往北京醫院，相較疫情期間檢疫的人潮少了許多，防疫規格還是很嚴密。工作人員告訴記者可先在網上預約，依照居住城市在微信下載相對應程序，比如北京就是京醫通，註冊後馬上預約，最快隔天就能做檢疫，依照不同醫院每天名額高達500多位。

▲北京所有醫院進出口防疫設備持續監控。（圖／記者任以芳攝）

對此，北京陳姓台商受訪指出，「大陸各地醫院做核酸檢測的費用，平均是90元到150元人民幣，換算台幣大約700元以內就可以搞定，而且12小時內拿到報告。在台檢測費用最貴7000元台幣，幾乎是大陸十倍價格。」

據了解，台灣核酸檢測最便宜是林口長庚5千元（單位：台幣，同下），其他醫院大約是7千到6千元台幣，還要等兩到三天才能拿到檢測報告，如果碰上週休假日還得順延，非常不方便。

▲大陸新規定12日起往返兩岸都要做核酸檢測，不少台灣民眾感到壓力很大。（圖／翻攝微信台商太太新天地）

這項新政策也讓許多往返大陸的台灣民眾壓力更大，除了上海隔離政策是7天旅館，7天居家隔離，可以省下一些費用。北京、成都、廈門採取嚴格14天防疫旅館規定，加上回台灣也要住隔離旅館，費用至少五萬台幣跑不掉，加上7到5千不等檢疫費用，對於個人創業台商或是學生族群來說，又是一筆龐大支出。