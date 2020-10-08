陸籍員工盼來台工作　陸委會：境管措施視疫情發展調整

▲許多陸企在台員工仍在大陸，無法來台上班。中國國際航空班機降落松山機場。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳政錄／台北報導

面對駐台陸媒反映正常輪替，還有陸企陸籍員工來台工作需求，陸委會發言人邱垂正8日表示，一直都有收到外界訊息，惟因疫情的緣故，兩岸各項專業交流的推動，大致上仍處於暫緩的狀態，政府未來將持續視疫情發展，基於安全保障的原則，逐步調整邊境人流管理措施。

事實上，受新冠肺炎疫情影響，大陸人士除已開放的陸生、台人配偶、特殊專業交流及其他專案等外，多數均無法台來，因此在今天下午舉行的陸委會例行記者會上，再次有大陸駐台媒體代表出席發聲，反映大陸企業、駐台媒體員工正常輪替、來台工作需求。

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正主持10月8日例行記者會。（圖／記者陳政錄攝）

《人民日報》駐台記者代表稱，陸媒駐台記者一般多為3個月輪替一次，但受疫情影響，由於下一個人沒辦法來，所以他們多已在台待了超過10個月；另一方面，許多陸籍企業在台經營均因員工無法來台，受到影響，包括陸籍航空公司在台業務停擺等。

對於上述反映，邱垂正重申，目前我方還是會配合整體防疫政策，考量各類人士來台路徑的實際人數，還有需求、迫切性，本於分流、分眾、井然有序的原則，來逐步調整相關的做法。

邱垂正坦言，針對駐台陸媒輪替以及陸籍員工入境，涉及到兩岸各項專業交流的推動，為如今因疫情影響，大致處於暫緩狀態，所以未來還將會同中央流行疫情指揮中心，適時檢討、調整管制措施。他提到，若有具急迫性、特殊人道理由的個案，也請與我方反應，政府會予以協助。

另對於媒體提問，陸籍子女（小明）入境方面，雖已大致開放，但仍有部分在台沒有學籍的小明，無法入台。邱垂正說，對於有特殊情況的個案，本會會研擬進行處理，至於其他無學籍的陸籍子女返台問題，本會也在積極研擬相關措施。

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