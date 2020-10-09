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爸爸目睹17歲兒「GG遭流彈打到」爆血　送醫路上救護車還被撞

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▲▼新莊17歲少年陰莖被流彈打到，送醫過程救護車還出車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲陳姓女騎士急煞犁田差點被救護車輾過。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一名郭姓男子（23歲）日前向債主羅男（30歲）借了一萬元，沒想到對方卻頻頻催討，還動手毆打，讓他還完債後仍氣憤不平，8日晚間持仿貝瑞塔手槍開2槍尋仇，一槍擊中羅男左腿，17歲的李姓少年路過被流彈碎片波及，造成陰莖撕裂傷，雙雙送醫治療，所幸無生命危險。

據查證，8日晚間10時許李姓少年與爸爸從新莊路下車，準備步行返家，沒想到突然聽到兩聲疑似鞭炮聲響，緊接著下體一陣劇痛，讓他站都站不住，原來是被打到地上彈起的彈頭碎片擊中陰莖，造成約2公分的撕裂傷，當下爸爸見狀趕緊通報救護車到場將他送醫。

屋漏偏逢連夜雨，李少躺在救護車上在送往林口長庚醫院的路途中，經過新莊中環路與瓊泰路口時，救護車開啟警報器及警示燈減速要左轉瓊泰路，一名陳姓女騎士（42歲）因為沒注意到前方車況，緊急剎車時因天雨路滑而「犁田」，連人帶車撞上救護車，導致她臉部擦挫傷，牙齒也斷了兩根，痛得躺在地上動彈不得，差一點就要被救護車輾過。

▼新莊17歲少年陰莖被流彈打到，送醫過程救護車還出車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊17歲少年陰莖被流彈打到，送醫過程救護車還出車禍。（圖／記者陳豐德翻攝）

救護車駕駛胡姓消防員（29歲）當下隨即下車察看，由於發生事故無法離開現場，隨即通報新北市消防局增派2台救護車到場，一台將陰莖中彈的李少繼續送醫，另台則把陳姓女騎士送往亞東醫院救治，這起車禍讓陪同就醫的李爸爸相當不捨，不忍兒子躺在救護車上多受折磨，所幸送往醫院後無大礙，目前仍在病房觀察當中。

流彈究竟從何而來？據瞭解，持槍的郭男就讀國中時，就因為朋友介紹，認識大他7歲的羅男。數月前郭男因手頭緊向羅男週轉現金1萬元，事後被催討款項，郭男請求能否看在交情上延遲還款也沒用，稱要點當機車籌錢還被嫌沒誠意，遭羅男出手毆打，郭男當晚就籌錢還給羅男，但內心已埋下憤恨種子。

▼槍擊現場警方拉起封鎖線。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊派出所旁深夜槍響！路人下體遭流彈打中，2人送醫急救。（圖／記者陳豐德翻攝）

8日晚間郭男持槍去找羅男尋仇，在新莊路上一見對方從住處外出，隨即掏槍朝他開了2槍，1槍命中了羅男左大腿，一旁烤肉民眾聽聞槍響外出查看，隨即通報警消到場，而開槍的郭男犯案後隨即前往新莊分局偵查隊投案，並繳出犯案用的仿貝瑞塔手槍一把，員警將他當場逮捕，在槍枝內還取出10發子彈。

據瞭解，郭男平常情緒較激動，遇到事情容易憤怒，無法控制自己情緒下莽撞犯案，換來的卻是父母無盡的傷痛。警方偵詢後也將他依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦，另外也要深入追查槍彈來源。

▼郭姓男子犯案後自行前往新莊警分局偵查隊投案，並繳交一把仿貝瑞塔手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼郭姓男子犯案後自行前往新莊警分局偵查隊投案，並繳交一把仿貝瑞塔手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼郭姓男子犯案後自行前往新莊警分局偵查隊投案，並繳交一把仿貝瑞塔手槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

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