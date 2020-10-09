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「美台建交」有可能是真正10月驚奇　川普為了大選猛打台灣牌

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▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲澳洲學者認為，川普為了搶救選情，或許會冒險在外交上承認台灣。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

澳洲葛瑞菲斯大學（Griffith University）國際關係教授Kai He與國際關係資深講師Huiyun Feng投書香港媒體稱，如果美國總統川普的民調持續下滑，他可能會冒險在外交上「承認台灣」，上演更大的「十月驚奇」。

根據這篇刊登在《南華早報》（SCMP）上的投書，學者認為如果川普的連任前景持續惡化，很有可能促使他出險招，也就是在外交上承認台灣。文中說，在台灣問題上挑起軍事爭端，能夠讓川普成為真正的「戰時總統」（wartime president）。而歷史已經證明「戰時總統」更有可能贏得大選。

文中分析，美國與台灣近來關係快速升溫，包括連續兩個月派遣高階官員出訪台灣，美國駐聯合國大使更在中國大陸10月1日國慶日前兩天，公開支持台灣加入聯合國。另外也包括外傳川普政府將對台出售七項武器系統，包括長程飛彈。

文章中說，川普對台灣事務表現出的熱情，顯然是想將自己刻畫成「強硬對抗中國」的形象，而「痛擊中國」已經成為美國政客獲得支持的最有利手段。川普目前正捲入逃稅疑雲，加上首場辯論表現不佳，可能讓他選擇更具風險的選項以扭轉情勢。

然而川普狂打台灣牌不僅在區域上充滿危險，對全世界而言都會是一場災難，因為台灣的獨立將直接威脅中國共產黨統治的合法性，中國領導人習近平別無選擇只能選擇開戰。

文中指出，中國應該明確其在台海的紅線，避免在戰略上的模稜兩可鼓勵冒險行為。對台灣的政策制定者來說，有鑑於兩岸緊張局勢加劇，抵制來自美國的誘惑更是頭等大事，台灣政府領導人必須明確像華府表達需要和不需要什麼，才是明智的。

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