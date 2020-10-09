6搖擺州「平均民調」曝光！媒體智庫民調兩極　川普拜登勝負難分

▲密西根州部分選民已經開始提前投票。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

距離美國總統大選投票日倒數不到4周時間，隨著日程逼近，幾乎每天都會有新民調出爐，且幾乎一面倒的顯示拜登贏面大，但考量到4年前開票結果推翻絕大多數民調，今年民調準確率究竟還有多少，不免讓外界半信半疑。

美國總統大選採間接選舉制，先由各州依照比例選出該州的選舉人團，再由選舉人團至華府投票，但選舉人團的投票意向由該州選民決定，並且大多數州都採贏者全拿制度。目前美國選舉共有538名選舉人，換言之候選人拿到270張選舉人票即可當選。

根據「Real Clear Politics」網站數據，綜合各家民調結果，估計拜登可獲得226張選舉人票，其中118張為篤定支持、51張可能支持，以及57張傾向支持。至於川普陣營則拿到125張選舉人票，包括63張篤定支持、29張可能支持，以及33張傾向支持。另有187張選舉人票仍在拉鋸中，包括此次大選的6大搖擺州亞利桑那州、佛羅里達州、密西根州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州。

▼Real Clear Politics網站統計雙方候選人可以拿下多少張選舉人票。（圖／翻攝自realclearpolitics.com）



Real Clear Politics統計各家民調，自9月22日起至10月7日為止進行的民調中，拜登在全國平均獲得51.6％的支持率，大勝川普的41.9％，平均領先9.7個百分點。

在傳統紅州亞利桑那州，自9月15日起至10月7日為止的平均民調中，拜登則以48.8％的支持率領先川普的45.7％，領先3.1個百分點。密西根州方面，自9月21日起至10月7為止的平均民調，拜登以48.6％的支持率領先川普的44.1％，領先4.5個百分點。

同樣搖擺的北卡羅萊納州自9月16日起至10月6日的平均民調，拜登以48.3％的支持率領先川普的46.9％。威斯康辛州自9月20日起至10月5日，拜登則以平均49.5％的支持率大勝川普的44％。

至於關鍵的佛羅里達州，拜登自9月21日起至10月7日的平均民調也以48.6％領先川普的44.1％；另一兵家必爭之地賓州，拜登的平均民調更以51％領先川普的43.9％，大幅領先7.1個百分點。換言之，拜登在6大搖擺州均大幅領先。

▼川普出院返回白宮，除下口罩讓媒體拍照。（圖／路透）



不過，英國《周日快報》（Sunday Express）與智庫「民主研究所」公布的最新民調卻顯示，川普在全國以1％之差領先拜登，搖擺州差距更來到47％以43％，預測川普最終可能下320張選舉人票，穩坐白宮寶座。民主研究所過去曾神準預言英國脫歐和川普2016年當選總統等事件，被譽為是「超神準民調」。

另一家民調機構IBD/TIPP則公布在首場辯論會後、川普宣布確診前所進行的民意調查，顯示拜登的領先幅度已經從9月初的8個百分點縮小至2.7個百分點，兩位候選人支持率分別為48.6％和45.9％。

IBD/TIPP在2012年以前的三場美國大選，公布民調皆與實際結果相差僅0.9個百分點，2016年大選也是全美最接近真正選舉結果的民調機構，因此又被稱為是「21世紀最準」的大選民調機構。

▼美國副總統彭斯與民主黨副總統參選人賀錦麗辯論。（圖／達志影像／美聯社）

另一方面，號稱「40年從未看走眼」的美國政治史學者李奇曼（Allan Lichtman）今年也已經明言，認為拜登更有可能在大選中勝出。

李奇曼早在8月時就表示，透過分析影響勝負的13項關鍵因素，拜登共有7項關鍵因素取勝，包括沒有醜聞、外交政策、人格魅力、川普防疫失利、黑人平權運動造成的社會動盪和美國經濟。

川普的擁有的6項優勢則包括在職參選、黨內無有力競爭者、沒有軍事失利、無第三大黨影響，以及所處政黨優勢等。不過，李奇曼也強調，川普與拜登的差距仍不明顯，讓今年的美國總統大選仍然充滿變數。

►萬用神膏必須備

▼民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）