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2次投票決定4種結局！《與惡》公投版看完「帶著8個困惑離開」

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▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／記者林育綾翻攝）

▲故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版，讓觀眾投票定劇情走向，幾乎場場爆滿。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／專訪

故事工廠改編《我們與惡的距離》為公投版舞台劇，近來巡迴演出場場爆滿，觀眾能在戲中透過投票決定劇情走向，反應熱烈，有人讚賞也有人直說「好殘忍！」導演黃致凱說，其實原作已經非常完整，劇場只是增加了一個角色叫「觀眾」，成為參與的一員。他透露，很多人以為從戲中能獲得答案，實際上看完後可能會「帶著8個困惑離開」，但「產生問題，就是去思考和理解的開始」。

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

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▲《我們與惡的距離》搬上舞台劇。（圖／故事工廠）

你自以為的正義，可能正把另一個人推向地獄。」黃致凱當時決定要改編《我們與惡的距離》時，坦言壓力很大，雖然曾經改編過幾部創作，例如《小兒子》、《一夜新娘》，但從來沒遇過一個作品是情節及張力已經這麼完備的，心想如果只是單純改為濃縮版搬上舞台，似乎意義不大，「做得不好鐵定被罵得狗血淋頭，做得好又只是錦上添花」。

他說，之前自己看電視劇時只是單純的觀眾，也備受感動，每一集都哭，非常佩服台灣有戲劇團隊推出這麼硬的題材，背後還做了如此扎實的田野調查。因此他反問自己，「既然電視劇已經做得這麼細緻，為什麼觀眾還要再走進劇場看一次？」

▲▼故事工廠編導黃致凱。（圖／故事工廠提供）

▲故事工廠編導黃致凱坦言改編《與惡》的壓力。（圖／故事工廠提供）

後來他想到，影像作品是相對單向的，而劇場是Live，是可以互動、討論的，因此他不更改原本劇情的基本設定，「我只是增加了一個角色，叫作觀眾」，原始戲中也有個隱形的力量就是「輿論」，而搬到劇場後，讓觀眾投票決定劇情走向，甚至邀請立委或議員開論壇節目，開放現場的人參與討論，所有活生生的留言直接秀出來。

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲《與惡》搬到劇場後，讓觀眾投票決定劇情走向，甚至邀請名人來開論壇節目，開放現場的人參與討論。（圖／故事工廠）

「你是否同意現在立刻執行李曉明的死刑？」每個問題的選項除了「是」與「否」，還有一個是「無法決定」。黃致凱說，「刻意設計這個選項，是讓觀眾有權利表達心裡的猶豫，因為很多事情有時候並不是非黑即白」而投票後的結果，也會在現場直接秀出來，決定了「完全不同的下半場」，對於演員、服裝燈光等各方面，都是很大的挑戰。

有時候看到一個問題的公投結果，是與否的差距只有0.2％，非常刺激；還有一場問觀眾「你要不要繼續收看直播？」沒想到壓倒性的有超過70%的人投「否」，讓黃致凱印象深刻。每個人都能從投票能看到該場觀眾的立場，但他也舉例2018年的同婚公投，當時自己的立場（同意）與最後出爐結果（反對）相反，感慨說「公投往往不是看見有多少人跟自己一樣，而是看到原來有這麼多人的想法跟自己不一樣」。

他表示，投票、論壇的設計，都是呼應了社會凝聚共識的過程，也讓觀眾去反思，所以戲劇裡沒有標準答案，大家也能看到投完票以後產生的後續蝴蝶效應，「很多事情，我們決定的往往不只是當下，而是很多人的命運，這讓我們去反思，是否能夠想得更遠一點？

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲觀眾的投票，可能影響後續劇情發展，產生不同的結局。（圖／故事工廠）

如果投票後，是與否的選項沒有明顯過半，代表沒有形成社會共識，劇情也會隨機發展，讓觀眾去期待每個可能的發生。所以很多人以為，能夠從戲中得到答案，實際上看完後，可能會經由那2個問題，最後帶著8個困惑離開劇場，但黃致凱說「困惑就是理解的開始」，困惑不是壞事，困惑就是思考，這才能攪動我們的思緒，去弄清楚事情有不同的面貌。

他認為，過多的情緒，往往會讓我們看不清一件事；而人一定有情緒，當情緒來的時候就感受情緒，等情緒冷卻時再次思考問題，也許有不同的答案。「不是說要你看完戲就一定支持廢死或同情精神病，只是期望往後看待每個案例時，能夠再多看一些不同的角度；雖然我們永遠不知道事情的全貌，即使是當事人，也不一定能知道所謂的事實，但至少，我們要做到有同理心。

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲這場公投版的《與惡》，就像是一場給觀眾的「模擬考」。（圖／故事工廠）

這場公投版的《與惡》，就像是一場給觀眾的「模擬考」，不必付出真實的代價，卻能透過劇情的演變、後續的效應，產生各種思考。把人殺了就會解決問題嗎？王赦的正義是不是把喬安推向地獄？喬安的不平，是否透過欺負李大芝出氣宣洩？如果沒人付出代價，受害者又該向誰討回公道？你以為的公道，會不會是他人的不義？

他舉例先前發生的社會新聞「李承翰事件」，嘉義鐵路警察李承翰在值勤時，被鄭姓乘客拿刀猛刺，為了保護其他乘客，李負傷仍盡力制服鄭男，最後傷重不治而亡。而法官因鄭嫌罹患思覺失調症，判他無罪，要求強制就醫5年及易科罰金；李承翰的父親無法接受判決結果，夜夜哭泣並鬱鬱寡歡，最後媒體報導透露他含冤吐血而死。

黃致凱說，按照法律和精神鑑定結果，法官的判決也不能說他錯，但對於受害家屬來說卻忿忿難平。無論戲裡戲外，每個問題都沒有標準答案，但能引發人們去討論；而在戲劇的創作上，即使是四種結局，也沒有一個能真正圓滿，「當你看到一個圓滿，就可能有另一個遺憾。」他不斷強調，這部戲希望帶給觀眾思考的核心之一，就是「你自以為的正義，可能正把另一個人推向地獄。

▲▼故事工廠改編《我們與惡的距離》舞台劇公投版。（圖／故事工廠）

▲《我們與惡的距離》公投版舞台劇，全台巡迴演出中。（圖／故事工廠）

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