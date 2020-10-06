　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案嫌犯陳同佳日前表示將在10月內來台投案，但目前都未與投案窗口聯繫。死者潘曉穎的母親6日在香港的電台節目上表示，作為一個母親，對陳同佳至今仍未赴台投案不可能釋懷，希望陳同佳走出來說出何時赴台，她會接受台灣法院的判決，就算陳同佳最終並非被判死刑，也會接受。

潘媽媽指出，希望陳同佳承擔刑事責任，不要再龜縮，走出來向外說出何時去台灣投案，不是像現在沒有期限的等待。

▼潘曉穎的母親案發後曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲港女命案，死者母親到士林地檢署領死亡證明▼。（圖／記者屠惠剛攝）

潘媽媽提到，作為一個母親，對陳同佳仍未到台灣自首，不可能釋懷，她也心痛仍未能為女兒討回公道，為此感到內疚與無奈。

潘媽媽強調，她不是法官，會接受台灣法院的審訊及判決，如果陳同佳最終並非被判死刑，也會接受結果。

陳同佳日前曾錄製一份23秒錄音檔，表示對潘曉穎的事情感到抱歉，自己赴台投案的想法一直沒有改變，會請律師安排來台灣投案的事情，希望潘曉穎的父母放心。

不過，潘媽媽顯然對陳同佳的錄音內容不以為然，她透過中間人表示，希望陳同佳能出面，在傳媒面前重申承諾，盡快定下確切日期，不要一直拖延，她將安排陳同佳飛往台灣的機票，還有一切所需交通。

▼陳同佳去年10月在港因洗黑錢案出獄，曾承諾將來台灣投案，但至今未有動作。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
快訊／立法院通過「台美復交」決議　促美軍協防台灣
澎恰恰2.4億債務　爆與「汪建民高利貸」有關
小鬼義賣「總金額」曝光！　親妹公開收據捐榮總
快訊／新增3例！　指揮中心下午說明
快訊／萬華混戰1人心臟被刺亡　22歲兇嫌龍山寺旁爛醉落網
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

25歲女主播被男友7刀手刃！他大喊「為民除害」　遺體2年多後才下葬

潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

印度限制中企投資　中國駐印大使：損人而不利己

流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

陳同佳案再掀台港角力！　港府：無權干預「如何赴台自首」

哭著走完！他爬黃山遇「雨衣大軍」被擠爆　回頭一看崩潰：我想回家

光盤行動／領免費蔬果大排長龍　「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

光盤行動／化「臨保」為公益　上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

香港「美心集團」大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

韓國人來台開店「韓系咖啡廳」　隱身東區小巷...蜂蜜年糕超犯規

陳立農20歲了！一連串組曲「致敬前輩」　《晴天》《想見你想見你想見你》唱功再進步

鹿港輪椅伯「內側車道迴轉+逆向」　穿梭車陣惹網怒：移動式神主牌！

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

25歲女主播被男友7刀手刃！他大喊「為民除害」　遺體2年多後才下葬

潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

印度限制中企投資　中國駐印大使：損人而不利己

流感疫苗一針難求！北京醫院預約「等到11月底」　黃牛飆3倍炒賣

陳同佳案再掀台港角力！　港府：無權干預「如何赴台自首」

哭著走完！他爬黃山遇「雨衣大軍」被擠爆　回頭一看崩潰：我想回家

光盤行動／領免費蔬果大排長龍　「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

光盤行動／化「臨保」為公益　上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

香港「美心集團」大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

廂型車後門沿路晃動！後方駕駛驚喊「超扯」　網揪1亮點風向秒轉

影／國民黨提案「學校、幼兒園禁用美豬」竟遭封殺：揭穿民進黨謊言

老公「千人斬」沒關係！　性愛作家妻超樂：這些練習讓我很享受

租金溜滑梯！忠孝東路黃金216巷　店面破盤價租時髦髮廊

周蕙曝消失歌壇內幕　「5年的眼淚在那一刻流完」

38歲媽媽崩潰！「難言之隱」竟傳給5歲女兒：老公嫌棄要離婚...

苦苓／川普染疫對台灣有何影響？

花蓮斥資7500萬...打造4座共融式遊戲場　邀大小朋友參與設計

國防部編「提升後備戰力」小組　教召明年起一年一訓、一次14天

劉德華8歲愛女「絕美顏值正面照」曝光！　五官美到網友驚艷：可以出道了

大陸熱門新聞

遊客爬黃山被擠爆！回頭一看崩潰了

遊客擠爆「0距離泛舟」！實況照曝網驚：喪屍攻城

為賺504元！　打工男熱氣球「高空直直墜落」當場死亡

母子罹患同一癌症！　「每天1飲食惡習」是釀病關鍵

美心集團大小姐妹夫墜樓身亡　疑因久病厭世

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

黃山擠爆　遊客爬一半喊我想回家

少女遭多人性侵！屁孩竟露勝利笑容

光盤行動／領免費蔬果大排長龍 「食物銀行＋共享冰箱」點亮窮困人生

她趕高鐵被「行李箱絆倒」亡！家屬求償264萬

A片網見少女被多人性侵！老司機報案揪未成年狼

男醫推拿手下探狂抓胸！路人二連拍超傻眼

光盤行動／化「臨保」為公益 上海食物銀行5年搶救708萬噸食品

開車22小時想吐　警秒攔：罰睡2小時

更多熱門

相關新聞

港府：無權干預陳同佳怎赴台自首

港府：無權干預陳同佳怎赴台自首

在台殺害女友的港人陳同佳稱計畫10月來台投案，台港雙邊再起政治角力。香港保安局5日晚間表示，港方已多次強調，陳同佳在香港已服刑完畢並重獲自由，特區政府沒有法律授權干預陳同佳選擇以何種方式赴台「自首」。

快訊／陳同佳被投案？蘇貞昌：不可能讓他台灣自由行

快訊／陳同佳被投案？蘇貞昌：不可能讓他台灣自由行

管浩鳴：陳同佳的台灣律師明與官方會面

管浩鳴：陳同佳的台灣律師明與官方會面

港稱未建立陳同佳投案窗口　陸委會回應

港稱未建立陳同佳投案窗口　陸委會回應

賴香伶：陳同佳來台投案「入境就逮捕」

賴香伶：陳同佳來台投案「入境就逮捕」

關鍵字：

陳同佳潘曉穎死刑

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

蝦腳上「橘色顆粒團」可吃嗎？過來人狂勸阻止

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

瘦子女友外貌遭酸　江靜「見過本人」說話了

夫跟團墜谷亡！妻打領隊遭求償500萬

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

女教練辯「胸部悶死人」　高大成驗屍戳破謊

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面