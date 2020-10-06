潘曉穎母：就算最後不是死刑　也願接受台灣對陳同佳判決

記者蔡紹堅／綜合報導

港女命案嫌犯陳同佳日前表示將在10月內來台投案，但目前都未與投案窗口聯繫。死者潘曉穎的母親6日在香港的電台節目上表示，作為一個母親，對陳同佳至今仍未赴台投案不可能釋懷，希望陳同佳走出來說出何時赴台，她會接受台灣法院的判決，就算陳同佳最終並非被判死刑，也會接受。

潘媽媽指出，希望陳同佳承擔刑事責任，不要再龜縮，走出來向外說出何時去台灣投案，不是像現在沒有期限的等待。

▼潘曉穎的母親案發後曾來台認屍。（圖／記者屠惠剛攝）



潘媽媽提到，作為一個母親，對陳同佳仍未到台灣自首，不可能釋懷，她也心痛仍未能為女兒討回公道，為此感到內疚與無奈。

潘媽媽強調，她不是法官，會接受台灣法院的審訊及判決，如果陳同佳最終並非被判死刑，也會接受結果。

陳同佳日前曾錄製一份23秒錄音檔，表示對潘曉穎的事情感到抱歉，自己赴台投案的想法一直沒有改變，會請律師安排來台灣投案的事情，希望潘曉穎的父母放心。

不過，潘媽媽顯然對陳同佳的錄音內容不以為然，她透過中間人表示，希望陳同佳能出面，在傳媒面前重申承諾，盡快定下確切日期，不要一直拖延，她將安排陳同佳飛往台灣的機票，還有一切所需交通。

▼陳同佳去年10月在港因洗黑錢案出獄，曾承諾將來台灣投案，但至今未有動作。（圖／路透社）