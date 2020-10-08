快訊／共機1架運8侵擾我防空識別區　今年累計219架次

▲國防部證實8日一架共機運8反潛機侵擾我防空識別區。（圖／外交部提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國防部8日晚間指出，共軍今派遣1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，而這不僅是10月以來，共機第6次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到219架次。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月7日共有54架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架；10月8日運8反潛機1架。



另外，國防部8日下午也證實，美國空軍一架MC-130J特種作戰機在上午11時，從北向南沿著台海中線飛行，並表示相關動態國軍都有掌握，狀況正常。

國防部長嚴德發7日上午表示，2020年至今共217架次共機侵擾台灣西南空域，國軍派遣2972架次戰機堅偵攔截，共耗費255億元；而中共船艦部分，則有1029艘次擾台，我國海軍維保費用約花費57億元。

至於共機飛越海峽中線，嚴德發則證實今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄。對此，他也呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。

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