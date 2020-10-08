網友檢舉大陸肉製品卻遭回「無聊」...對話曝！台南衛生局：會再教育

▲時代力量台南市議員林易瑩，在議會質詢網友向衛生局檢舉大陸肉製品，反遭對方說浪費行政資源、無聊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應非洲豬瘟，台灣禁止進口大陸豬肉相關製品，時代力量台南市議員林易瑩8日在議會質詢時指出，有民眾在網路爆料訂購台灣製肉鬆餅，送來貨品包裝卻寫著大陸福建製，有網友熱心向衛生局檢舉，卻反遭衛生局人員罵浪費行政資源、無聊，衛生局科長蔡玲珊表示，「防疫視同作戰」，會再教育員工處理態度。

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林易瑩8日質詢時，在議事廳播放一段網友向衛生局人員檢舉的對話錄音檔。網友先向台南市長信箱檢舉陳情，今年9月24日台南市衛生局人員打電話給檢舉人時雙方對話。根據錄音檔內容，該名衛生局人員詢問檢舉人：「妳要怎麼證明這是大陸的？我打給訂購人說不是，妳說是，買的人又不是妳」，檢舉人回：「所以呢？」衛生局人員說：「妳這樣浪費行政資源，暴露人家的個資這樣對嗎？」檢舉人：「這是他自己po文的。」

衛生局人員：「他這樣po文不代表你可以到處去散布」。檢舉人回：「我沒有到處」，衛生局人員：「妳來這邊檢舉就算揭露人家個資」，檢舉人：「所以你要告我嗎？」衛生局人員：「我沒有要告妳，妳以後可以不要這麼無聊嗎？」檢舉人：「我會繼續檢舉，你是台南的衛生局對不對？」衛生人員：「對，掰掰。」

林易瑩指出，衛生局長許以霖表示，針對非洲豬瘟還是要提高警覺，然而遇到市民熱心通報檢舉，卻是這樣的回應態度，是否表示民眾若發現疑似非洲豬瘟案例，通報也沒有用？難道豬瘟的防疫，只是口號喊喊而已嗎？「守護台灣滷肉飯」的口號喊得很大聲，但卻對民眾反映的案件如此消極，希望衛生局盡快上緊發條，提高對防疫非洲豬瘟的敏感度，市府理應積極處理，而非變相告訴民眾說以後看到類似狀況不要來檢舉，希望以後不要再有這種情況發生。

衛生局科長蔡玲珊表示，目前並不知是何人接的電話，但「防疫視同作戰」不會只是口號，會再教育員工處理事情的態度，至於來源會去查，只要沒經過查驗輸入會依照食安法開罰。

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