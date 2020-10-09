國慶太陽不露臉！北台灣迎雨「跌破20度」　中南部日夜溫差達14度

▲國慶連假天氣。（圖／中央氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

今天是國慶連假第一天，北台灣天氣卻不甚良好，氣象專家吳德榮表示，今、明兩日東北風增強，桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，午後中南部山區及台東山區有降雨機率，夜間低溫北部、東部均下探19度，中南部日夜溫差大，最多可達14度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，國慶連假前兩天東北風較強，迎風面有穩定的低層雲，桃園以北及宜花偶有局部短暫雨，北海岸及山區降雨較明顯，平地偶飄零星小雨，且夜間機率略高於白天。

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而背風面新竹以南為晴朗穩定的天氣，午後中南部山區及台東山區有小範圍少量降雨的機率。白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。各地氣溫分別為北部19至28度、中部20至33度、南部20至34度、東部19至31度。

▲氣象局最新區域模式模擬，12日20時熱帶擾動除了一個在南海發展，另一個則在台灣南端通過(左圖)；歐洲中期預報中心模式，也模擬出南海的熱帶擾動，另一擾動則已通過呂宋島且非常弱(右圖)。（圖／翻攝自三立準氣象· 老大洩天機）

吳德榮表示，周日到周二台灣東側水氣逐漸增多，桃園以北仍有局部短暫雨，東半部則降雨機率提高，局部地區並有明顯降雨；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。各地氣溫略回升。

到了周三、周四東側水氣減少，但受東北風影響，桃園以北及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南則是晴朗穩定的天氣。

另外根據中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，第14號颱風「昌鴻」仍為中颱，在日本南方海面轉向東北前進；由於「昌鴻」漸行漸遠，對「國慶連假」的天氣，全無影響。

不過氣象局最新區域模式模擬顯示，周一20時熱帶擾動除了一個在南海發展，另一個則在台灣南端通過，歐洲中期預報中心(ECMWF)模式，也模擬出南海的熱帶擾動，另一擾動則已通過呂宋島且非常弱，該熱帶擾動強度如何，不確定性仍大。