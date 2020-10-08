「我家有一把57步槍」　陳玉珍自曝丟過手榴彈、進過毒氣室

▲金門縣立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

兩岸軍事情況緊張，身在金門第一線的立委陳玉珍主張「全民皆兵」概念，建議可學習早期「金門民防自衛隊」的訓練。她更自曝，當年有一把槍放在家裡，是國造57式步槍，軍備整訓時期把槍拿回家但沒有子彈，自己也做過射擊、丟手榴彈和進毒氣室。

面對我國軍備不足，陳玉珍日前主張「全民皆兵」概念，並建議可學習早期「金門民防自衛隊」的訓練，包括射擊、進毒氣室、丟手榴彈，讓備戰變成生活一部份。

陳玉珍7日參加網路節目《誰敢來泡茶》，主持人黃逸豪詢問，傳言陳玉珍家中有槍是真的嗎？為什麼槍可以放在家裡？陳玉珍回應，那時候金門有訓練，軍備整訓時期把槍拿回家但沒有子彈，是國造57式步槍，讓主持人非常驚訝。

陳玉珍說，那時候的訓練是16歲到55歲都要加入且不分男女，自己也做過射擊、丟手榴彈和進毒氣室的軍訓。陳玉珍也透露，有名86歲的阿嬤經歷過古寧頭戰役，透過電話拜託她，呼籲政府不要打仗。

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