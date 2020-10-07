背女友偷吃同校妹「6天做3次」！專科男挨告...老爸也遭殃

▲少女夢夢（化名）與阿良曖昧後，在半推半就下答應與男方發生關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

五專一年級的少年阿良（化名）在校車上認識了與自己不同科的少女夢夢（化名），事後他不顧自己已有女友，仍與夢夢曖昧甚至發生關係，有次還藉一起去買避孕藥為由，再次要求女方獻身。夢夢爸爸知情後相當氣憤，認為女兒是被硬上，怒向阿良及良父求償總計60萬元；屏東地院近日判決出爐，認為賠償15萬元較為適當。可上訴。

阿良與夢夢就讀同間學校但不同科，2人在校車上相遇後成為朋友，夢夢原先欣賞是阿良的兄弟，想透過阿良認識對方，怎料最後卻不知不覺喜歡上阿良、與他相談甚歡，而2人一日獨處時，夢夢也在被強迫的情況下與男方發生關係。

第一次完事後隔2天，阿良便以要陪夢夢買避孕藥為由，邀約女方來到他住處，並再次性交得逞，過程中夢夢有向他提交往卻遭拒，沒想到又過2天，阿良改口稱願意交往，夢夢為此同意發生關係。

▲少女父親知道女兒年紀小小就與人發生性行為，氣得提告阿良及良父求償60萬元。（圖／取自免費圖庫Pexels）

夢夢爸爸知道女兒年紀小小就偷嘗禁果，6天內還發生3次，認為一切都是阿良硬上所害，氣得報案向阿良及良父各求償30萬元。少年保護事件調查時，針對發生性行為一事，阿良稱：「夢夢第一次是完全拒絕，第二次半推半就，第三次完全接受」；夢夢也坦言，除了第一次被強迫外，後面2次都不是。

屏東地院審理時認為，阿良行為確實已侵害夢夢性自主權，對少女人格發展造成影響，不過衡量每次行為時，夢夢其實有多次向他人求助或離開現場的機會，但她卻未離開，事後甚至傳送自己裸照給男方，實在難認有硬上、強制性交的情形，審酌雙方財力後，判阿良及良父各應賠償少女10萬元及5萬元較為適當。可上訴。

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