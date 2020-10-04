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中壢出現本土登革熱個案　與去新北五寮里採筍有關

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▲中壢區出現本土登革熱個案，與去新北五寮里採集竹筍有關。（圖／衛生局提供）

▲中壢區出現本土登革熱個案，與去新北五寮里採集竹筍有關。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新增1例本土登革熱案例，為中壢區內壢里60多歲男性，平時定期前往新北市三峽區五寮里竹筍園採集竹筍，9月28日出現發燒症狀，就醫後症狀未改善，30日轉往醫院感染科求診，10月3日經疾病管制署檢驗研判確診，為桃園市與新北市五寮里登革熱群聚事件有關案例的第5例。（龜山區3例、八德區1例、中壢區1例）。▲中壢區出現本土登革熱個案，與去新北五寮里採集竹筍有關。（圖／衛生局提供）

▲衛生局加強環境消毒。（圖／衛生局提供）

桃園衛生局說明，已掌握此名個案接觸者進行採檢及健康追蹤，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。衛生局提醒近期有新北市三峽區五寮里風險地活動史的民眾，尤其曾於該處竹林活動、種菜或採集竹筍者，若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，除病患可早期診斷、治療，衛生單位更可即時進行相關登革熱防疫工作，以阻斷疾病傳播。

衛生局表示，適逢中秋連假，民眾往來頻繁，提醒民眾避免前往登革熱流行地區，平時應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑、選擇有紗窗紗網的住宿環境等，另近期仍會有降雨情形出現，雨後務必加強「巡、倒、清、刷」4步驟，持續落實環境管理，才可澈底清除病媒蚊孳生源，阻斷登革熱疫情傳播。

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