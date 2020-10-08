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已婚社工戀上女同事！手心被她狂摳…爽喊：幸好妳很色　老婆崩潰

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▲桃園市李姓男子與呂姓女子為外遇關係，呂女竟以LINE向李妻嗆聲離開李男。（示意圖／視覺中國CFP）

▲已婚男社工外遇女同事，示愛訊息內容成鐵證。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台中報導

一名已婚男社工阿輝（化名）與女同事小奇（化名）發展婚外情，女方會摳手心暗示他，阿輝則會傳送「我愛你」、「幸好妳很色」等曖昧字句；妻子事後得知相當崩潰，向兩人求償100萬元。對此，台中地院日前審結，判阿輝、小奇連帶賠15萬元為適當，可上訴。

阿輝妻子主張，2015年與阿輝結婚後，育有兩名子女，但2019年起阿輝卻開始高度關注手機訊息，和妻小相處上易產生不耐之情緒，直到她查看手機才得知，阿輝竟外遇女同事小奇。兩人不但於訊息上分別稱對方「親愛的」、「我的男人」，小奇會對阿輝做出帶有性暗示的「摳手心」動作，問「如果不小心懷孕會如何」，阿輝則回「幸好妳很色，不然我不知道該怎麼辦」、「每次身體的痠痛與你有關」、「側邊肋骨下面到腰的肌肉會痠痛」、「想抱你了」、「我愛你」等語，而阿輝也自己向妻子坦承，確實有與小奇牽手、親吻、摸大腿，甚至發生關係。

阿輝辯稱，他在2019年6月認識小奇，兩人為同事關係，對話中「我的男人」字句屬工作上的鼓勵，其餘是同事間的日常聊天，而他因與妻子感情狀態不善，斯時對小奇產生好感，才會表示「想抱你了」、「我愛你」等語，至於「每次身體的痠痛與你有關」、「側邊肋骨下面到腰的肌肉會痠痛」是因為在辦公室搬運物品所致，與性行為無關，另外坦承與小奇牽手、親吻、互摸大腿，但未發生關係。

手掌,掌紋,手心。（示意圖／ETtoday資料照）

▲小奇稱，摳手心是向阿輝表達要搭便車的意思。（示意圖／ETtoday資料照）

小奇則說，阿輝與妻子吵架屬夫妻間生活常見之不睦，此部分她並未干涉，而稱呼阿輝「我的男人」是以口頭鼓勵的方式，安慰對方工作上的失落，至於摳手心則為「搭便車」暗號非性暗示，當時她的車恰好進場維修，想暗示阿輝能否載她至辦公室；她強調，兩人之間都是阿輝單方面追求，確實曾猝不及防之下親吻過一次，這之後有踰矩之舉皆有閃避，她也多次勸阿輝維繫婚姻，應與妻子重修舊好，否認侵害配偶權。

對此，法官勘驗相關對話內容發現，阿輝曾表示「親愛的，你就是有這樣的能力與力量」、「你看我們兩個多麼的……，嗯，不可思議」，小奇則回應「少了你的溫暖，覺得冷」、「我的男人好帥」、「你剛剛不懂我的暗示，哈哈哈，摳手心」、「這叫相見恨晚」等語，足見兩人互動超越一般友誼，而阿輝也曾自承背叛妻子，認定阿輝妻子求償有理，不採信阿輝、小奇說詞。

法官審酌兩造身分地位、經濟狀況後，判阿輝、小奇連帶賠償15萬元為適當，全案仍可上訴。

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