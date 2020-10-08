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快訊／孽子37刀砍斷母頭無罪將出獄！高院今開庭「裁定羈押3個月」

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▲桃園弒母斷頭案梁崇銘高等法院開羈押庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲梁男砍斷母親頭顱，丟下12樓，一度獲判無罪，8日重回高院開庭。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園梁姓男子2018年間吸食安非他命後與母親爭吵，竟狂刺母親37刀，再將母親頭顱斬斷後，從12樓住處往社區中庭丟下，高院二審於8月間將他改判無罪，引發社會譁然。最高法院日前火速撤銷無罪判決，發回更審，由於梁男即將於下週二出獄，高院今（8日）上午緊急召開羈押庭。稍早最新消息傳回，梁男自10月13日起，羈押3個月。

本案發生於2018年10月晚間，梁男吸食安非他命後精神不穩，與母親發生口角，他最後拿刀追砍母親，砍死母親後還將頭顱斬斷，從12樓住處的後陽台丟下社區中庭。警方到場後，梁男情緒激動反抗對峙，最後被優勢警力壓制逮捕，檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一審法院將他判處無期徒刑。但案件上訴後，二審的高等法院根據鑑定結果，認為梁男案發時，因為吸食毒品而已經「完全喪失」辨識行為違法的能力，所以改依照刑法19條第1項規定「行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰。」最後高院於8月間判決梁男無罪，另外也未宣告施以監護等保安處分，直接送請桃園市政府衛生局處置，判決出爐後引發社會譁然。

案經上訴，最高法院收案後，於上週二火速撤銷無罪判決，發回高院更審。由於梁男獲判無罪後，因另犯傷害案件遭判拘役55日定讞，而到桃園監獄執行。他的刑期即將於10月13日屆滿，為免發生憾事，高院緊急於8日上午召開羈押庭。梁男於10點50分在法警戒護下步入法庭，媒體詢問他媒體詢問「是不是因為吸毒才殺媽媽」、「無罪有什麼話要說」，梁男均不回答。

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