熱戀ing衝公廁纏綿！男大生挨告　12歲女友求情：我被照顧得很好

▲男大生與12歲小女友發生三次關係遭判刑。（示意圖，非當事人／免費圖庫Unsplash）

記者陳羿妏／嘉義報導

嘉義一名19歲男大生阿俊（化名）2018年3月結識12歲國中生小花（化名），兩人進一步決定交往後，期間曾於住家、廁所發生三次關係。對此，嘉義地院日前依對於未滿十四歲之女子為性交，將阿俊判刑2年，緩刑5年，於判決確定一年內參加法治教育2小時，緩刑期間交付保護管束。可上訴。

判決指出，阿俊透過小花父母介紹後，結識小花，沒多久便決定交往，孰料，兩人難耐情慾之下，分別於2019年3月、4月以及今年2月，在小花住家房間、公園女廁裡，一共發生三次關係，直到小花雙親得知女兒偷嚐禁果，急忙報警，整起事件才曝光。

對此，阿俊坦承犯行，而小花也在警詢時稱「阿俊把我照顧得很好，我不希望他因為這件事情受到處罰」。

法官認為，阿俊雖與未成年少女性交，但行徑應屬情不自禁、衝動行事之偶發行為，考量自始阿俊未掩飾犯行，且有悔過表現、積極請求調解成立，審酌後依對於未滿十四歲之女子為性交，判阿俊2年刑期，另宣告緩刑5年，於判決確定一年內參加法治教育2小時，緩刑期間交付保護管束，全案仍可上訴。



【更多新聞】

快訊／閃躲違停貨車！台中18歲女騎士慘遭聯結車輾斃



9秒奪命瞬間曝！18歲女騎士擦撞「違停貨車」倒地 遭聯結車輾爆頭



兒子才剛死！婆婆秒告媳婦「婚姻無效」…想逼她「拋棄繼承」

