饒河夜市8歲兒擺攤「累倒爸懷中」...金山人傻眼爆料　社會局回應

▲父子在饒河夜市擺攤到凌晨，讓原PO看了很不忍，盼網友路過能多幫忙。（圖／翻攝自臉書粉專／Hello Cindy）

記者柯沛辰、郭世賢／新北報導

一名父親帶著妻小在饒河夜市街口擺攤，販售野薑花、馬鈴薯及地瓜，期間8歲的兒子不堪疲憊，累倒在父親懷中沉沉睡去，讓網友們看了很不捨，紛紛號召用新台幣下架。其中，有網友擔心孩子上學問題，還有金山人跳出來爆料是「騙局一場」，在網上引發爭議。對此，新北市社會局8日將聯繫社工訪視，待了解後予以必要協助。

服飾店老闆娘4日在臉書發文表示，她連假期間到饒河夜市逛街，連續2天碰到一家人在地上擺攤，其中男子坐輪椅行動不便，還有一名國小女童、男童輪流顧攤，但街上人來人往，卻鮮少有人駐足光顧，最終男童累倒躺在男子懷中，直到警察凌晨1點前來驅趕，才落寞離去。

原PO上前攀談後，得知一家人從新北三芝來到饒河夜市賣花，不禁為兩個孩子感到心疼，立刻花數千元買下一袋又一袋的馬鈴薯、地瓜及野薑花，盼讓一家人能早點回家休息，也呼籲廣大網友路過幫忙光顧。

文章曝光後，感動不少網友，短短三天就有超過3000次分享。許多人響應善行，主動前往消費，也有人認為顧及孩子上學權益，請社會局介入才是長久之道。其中，還有金山知情民眾爆料，這一家人利用孩子騙取同情和愛心，當地人都很清楚，引發討論。

▲▼許多金山民眾跳出來爆料，這家人生活過得不錯，卻跑來欺騙愛心。（圖／翻攝自臉書，下同）

不過，原PO認為，一家人帶著孩子賣到凌晨是事實，願意幫忙就出手，「不願幫忙的朋友也請不要用未經證實的話語去質疑，這個社會最不需要的是冷漠和猜忌的人心，多一些愛去看著個社會，願人人都能有這樣的智慧和給予愛的力量！」

對此，新北市社會局向《ETtoday新聞雲》表示，目前尚未接獲相關通報，也不清楚情況，但8日會聯繫社工訪視，進一步評估狀況。若這一家人需要協助，社會局將循管道予以救助措施，至於孩子擺攤、可能影響受教權的部分，也會進行勸導，避免家長違反兒少法。

▼有網友支持原PO初心，認為行善不怕詐財，重點是幫到有需要的人，不要因為懷疑而錯失助人的機會。

▼有網友指出，先前在金山看過這一家人，一樣是孩子擺攤。