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饒河街逆子拔釘器暴打老母　「夜市大地主」背景驚人起底

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昨（2日）凌晨饒河街的逆子對母施暴事件。示意圖。（本刊資料照）

圖、文／鏡週刊

發生在昨（2日）凌晨饒河街的逆子對母施暴事件，詹姓男子因不滿母親遲未將透天厝豪宅過戶給他，竟用大型拔釘器毆母，連在另間臥房熟睡的弟弟也不放過，所幸弟弟反抗並對陽台外大聲呼救，才在鄰居報警下獲救。今（3）日則傳出，詹家竟是饒河版市地主，靠收租就能養家。

對母親及弟弟施暴的詹男家境優渥，父親已過世，母親擁有饒河街上數棟房產，詹男兄弟都不用工作就有收入，詹男平時住在虎林街租屋處，母親與弟弟則同住八德路四段的自家透天宅。

昨日凌晨2時許，詹男帶著手指虎等多項凶器回家，趁著老母熟睡竟拿出大型拔釘器揮向老母，接著又轉往弟弟的臥室一陣狂打。幸好負傷的弟弟向窗外呼救，驚醒鄰居報警，警方獲報後偕同消防人員破門而入，才緊急救出倒在血泊中的71歲老母，同時將逆子詹男移送法辦。

據了解，施暴的詹男不滿母親遲不過戶透天豪宅，加上先前母親出庭為他案件作證時，要求法官判重一點「別讓他出來」，詹男才心生怨懟。在移送北檢後，檢察官以詹男殺人未遂案、傷害罪等偵辦，加上詹男可能趁老母住院再度傷人，因此向法院聲押獲准。

★《鏡週刊》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。不良行為，請勿模仿。


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