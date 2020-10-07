扇形車庫98歲！旅遊新亮點...綠廊道啟用　可愛喵星人來作伴

▲彰化市公所扇形車庫綠廊道完工，有喵星人作伴。（圖／翻攝自林世賢臉書，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣碩果僅存的扇形車庫已有98年歷史，為結合鐵道文化，彰化市公所今(7)日啟動後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園的綠廊步道，企盼成為旅遊新亮點，同時將於9、10、11日三天舉辦市集活動，邀請遊客一起散步到扇庫，欣賞彰化的鐵道人文風情，體驗步道「喵星人」的魅力。

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▲彰化市公所扇形車庫綠廊道完工。

市長林世賢表示，為結合鐵道文化，融合週邊社區生活圈打造新鐵道觀光軸線，成為彰化鐵道觀光旅遊的新亮點，彰化市公所持續改善後火車站廣場、虹橋及扇形車庫週邊公園等公共設施，打造彰化後火車站廣場至扇形車庫間之綠廊步道。

林世賢強調，今年再增設擬人化導引裝置，讓充滿童趣的喵星人公仔，在步道上指引遊客前往扇形車庫，並搭配沿途步道彩繪妝點，完工後就已吸引大批遊客前往駐足拍照，成為打卡新熱點。

充滿藝文氣息的「98扇庫．走吧散步趣」活動為期三天，前兩天9日與10日的活動時間每日上午10時至下午4時，安排有：扇型車庫定時導覽（每日11：00、14：00、15：00各1場，2天共6場）、喵星人一齊打卡拍照送紀念品、小農市集、民歌演唱等；第三天11日的活動時間一樣，但只剩下小農市集一項。此外，9日當天另邀請了彰化多位畫家在活動現場作畫，讓鐵道山海線起點與終點的彰化古都更增人文藝術氣息，歡迎大小遊客一起攜手來參加。

▲彰化市公所扇形車庫綠廊道完工，將舉辦3天市集活動。