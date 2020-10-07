塞到厭世還被超車　她連拍270輛「占用路肩」舉報反擊

▲大陸十一長假期間許多人塞車塞到厭世，有民眾拍下多輛占用路肩應急車道的違規車輛舉報。（圖／翻攝紅星新聞）

記者陳政錄／綜合報導

連假出遊塞車是日常，但若又被其他不法用路人超車卡位，可是會讓人怒氣爆發。近日大陸四川就有一名女子，因不滿前方發生事故擁堵時，有不少駕駛不顧禮讓救護車，直接開上「應急車道（路肩車道）」搶快，憤而在短短兩小時內，一口氣拍下270輛違法車輛，通通整理給交警舉報，讓大陸網友一片叫好。

據《紅星新聞》報導，事發地點在大陸四川成南高速公路，倉山服務區至馮店隧道路段上。10月4日，當地因為「十一」長假出遊人潮眾多，又遇到交通事故，造成道路擁堵，通行緩慢。

▲事故發生卻有人占用路肩應急車道，影響就護車通行。（圖／翻攝紅星新聞）

和家人一同返回成都的市民強女士說，大家耐心排隊通行時，部分車輛為了「避堵」將目光轉向了一旁的應急車道，一輛接著一輛從她旁邊經過。

「一路上遇到了3輛拖車、3輛救護車，然而這些私家車居然侵走應急車道，太不應該了。」強女士眼見違法用路人猖狂，坐在副駕駛座的她於是拿出手機，從下午3時至5時，一輛一輛的把這些違法行為拍下蒐證，「把脖子都拍酸痛，手機拍沒電了。」

事後強女士整理畫面，發現約有270輛車在短短兩小時內，占用路肩通行，決定一併向交警部門舉報，她還在社交平台發文詢問舉報辦法，並被人轉發到微博上，引起陸網一片讚聲，許多人深有同感的表示，「一定要重罰」、「是在趕投胎呢」、「還有沒有良心。」

對此，四川當地高速公路公安局6日回應，若收到市民舉報，將根據市民提供的佔用應急車道交通違法照片、影片進行審核認定，經鑑定符合證據標準的，可錄入違法處理平台，作為處罰證據對違法車輛進行處罰。

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