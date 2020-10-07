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「蔡柯會」內幕是卓榮泰提供？王世堅說溜嘴⋯尷尬語塞：我忘了！

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▲台北市議會開議，民進黨議員王世堅送上饅頭及錦旗一面。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨議員王世堅。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅6日接受廣播節目專訪時爆料2018年蔡柯會內幕，還提及爆料給他的是前民進黨主席卓榮泰。對此，王世堅7日受訪時一度語塞，「沒有啊？我忘了！」、「不知道節目廣告時候會怎樣。」

王世堅6日在《周玉蔻嗆新聞》中指出，民進黨在2018年大選大敗，柯文哲險勝台北市長，竟要求蔡英文要到北市府去拜訪他，原本蔡英文答應，後來在其他幕僚的反對下，才會選在第三個地點「北門郵局」會面。

王世堅表示，蔡英文本人很客氣，但柯文哲卻一臉臭臉，他難得穿西裝外套，蔡英文原本好意誇他穿新西裝，要幫他整理一下儀容，結果柯文哲就閃掉，還伸手拍了拍原本蔡英文要碰的地方，這樣的行為讓一些綠營支持者群情激憤，覺得他嚴重侮辱蔡英文。

然而，廣播節目進入廣告時間時，王世堅自爆是卓榮泰爆料給他的，該言論全被廣播節目直播放送出去。

面對爆料給他的對象是卓榮泰，王世堅7日語塞回應，「沒有啊！我忘了」、「我真的忘了」、「我有說出來嗎？」強調自己對此事沒有任何惡意，「我信任主持人，不知節目廣告時會怎樣⋯」

針對王世堅的爆料，台北市府發言人陳智菡6日回應，蔡英文與柯文哲通完電話後，隨即就由府方發言人與時任台北市政府發言人劉奕霆進行幕僚磋商，而地點也是由府方提出在西區門戶計畫的重要成果，即北門來進行會面，期間並沒有「柯文哲要求蔡英文要到台北市政府會面」的情節，當時府方與市府也發布過共同聲明提及「地點與公開形式皆為磋商過程中之共識，並非由單方決定，特此說明。」

陳智菡說，這是把陳年舊案拿出來刻意炒作，且用不實訊息誤導民眾，實在有失公眾人物的格局與應肩負的社會責任，呼籲議員監督市政、時政應就事論事，勿用抹黑他人做為個人政治提款機。

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