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陳同佳擬來台投案　賴香伶籲「入境就逮捕」：積極行使司法主權

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 主計長朱澤民 衛福部長陳時中 立委賴香伶 小金庫。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委賴香伶。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

2018年殺害女友「裝箱棄屍」的港人陳同佳，是香港政府訂定「送中條例」的濫觴，接著引爆港人發動一連串大規模「反送中」示威行動，抗爭迄今未停歇。對於陳同佳近日傳出可能來台投案，民眾黨立委賴香伶呼籲，司法機關應積極行使司法主權 。

賴香伶表示，1年前香港男子陳同佳涉在台灣殺人，不僅讓香港政府藉此訂定「送中條例」，隨後引起港人發動大規模「反送中」示威運動，更促使中國政權繞過香港基本法，在今年7月制定「港版國安法」，然而暫且撇開錯綜複雜的台港中政治關係，面對陳同佳即將可能來台投案，她要呼籲司法機關，應積極行使司法主權 。

賴香伶指出，我國刑法第3條規定：「本法於在中華民國領域內犯罪者，適用之。…」因此，陳同佳既有在台灣殺死女子潘曉穎的嫌疑，基於我國刑法，這個案件本來就在我刑法效力以及刑事審判權範圍內，在108年12月3日陳男就已經遭士林地檢署發布通緝，若陳男要前來台灣受審，本就應交由我國獨立的司法機制依法處理，積極接受該通緝犯投案，進行偵辦，任何通緝嫌犯不管如何入境，一入境就應該依法逮捕。

其次，據報導陳男已願意來台投案，我司法機關基於打擊犯罪的立場，當然沒有拒絕的理由。更重要的是，在我國與香港尚無正式的司法互助協議的情況下，如何讓本案能夠在台灣進行審理，其實也能彰顯我國的司法主權。

「如果陳男真的抵台，我偵查機關不僅應該將他逮捕並進行偵辦，政府也可以呼籲香港政府，若真有打擊犯罪的決心，應積極提供我方相關證據，讓被告陳男能在司法獨立的情況下接受公正審判。」賴香伶說，這才是台灣相較於中國，最能展現主權及軟實力的強項。

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