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蓬佩奧快閃日本「四方會談」　美媒曝終極目標：要讓中國沒朋友

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▲▼美國國務卿蓬佩奧6日出席於東京舉辦的四方安全會談。（圖／路透）

▲美、日、澳洲與印度四國外長6日出席東京舉辦的四方安全會談。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧6日清晨抵達日本，預計參加在東京舉辦的四方安全會談（Quad），包含美、日、澳洲與印度四國外長將共議印太地區的安全議題。部分觀察人士指出，蓬佩奧意圖在於凸顯中國逐漸走向孤立、「沒朋友」的窘況。大部份的中方人士則認為，這是由美國發起之共同反華的新冷戰機制，但並不太看好。

根據《美國之音中文網》報導，蓬佩奧4日於啟程前受訪表示，美國方面為這次的四邊會談作足準備，希望能有重大宣布。前「香格里拉對話」論壇的資深研究員尼爾（Alexander Neill）認為，蓬佩奧可能透過四方結盟來凸顯中國日漸「自我孤立」，雖然和蘇俄和巴基斯坦交好，但尚稱不上是安全上的盟邦，陷入除了北韓之外（在亞太區）缺乏盟邦的窘境。

尼爾表示，今年中印爆發邊界衝突，使得印度從拒絕表態到開始出現向美國靠攏的情勢，四方會談的關注點已經不單是美國的國家利益，而是區域內來自中國的真正的武力威脅，因此，蓬佩奧是否在四方會談上打出印度牌，值得觀察。

▲▼美國國務卿蓬佩奧6日出席於東京舉辦的四方安全會談。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧6日抵達日本。（圖／路透）

報導指出，針對未來四方會談是否會成為亞洲版的北約，尼爾表示，主要關鍵國的印度一向擺盪，不喜政治結盟，加上各國該如何分攤經費也很難有共識，所以可能性很低。南京大學南海協同創新研究中心主任朱峰也認為，除非中國主動軍事佔領台灣，否則四方會談將不會是類北約組織。

報導引述，中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉指出，蓬佩奧此行是近期美國對華政策上不斷施壓的其中一步，四方會談將進一步配合美國的印太戰略，對中國的區域經濟合作、海洋權益維護等諸多方面帶來負面影響，「儘管表面上美國並未提及，但遏制中國是此行重要的目標之一。」

朱峰表示，四方會談為美國形塑「抗中集團」做出重大貢獻，蓬佩奧的中國政策已等同於向中國宣布新冷戰，所有論調和外交行程，包括這次四方會談都是為了拉攏更多的盟友來對抗中國、擴大抗華的統一戰線，「但是，亞洲國家不可能跟著新冷戰政策起舞，而是會去考慮中美關係進一步走向衝突，那他們自己的利益到底在哪裡。」

▲▼美國國務卿蓬佩奧6日出席於東京舉辦的四方安全會談。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧與澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）。（圖／路透）

另外，美國聖母大學的戈爾茨教授（Eugene Gholz）表示，四方會談還在醞釀中，要進一步合作「抗中」，未來的挑戰還很大，「從各種跡象來看，四方會談的各成員國都對中國越來越反感，這可能導致某種程度的合作，但如何將此一合作轉化成有意義或可操作的行動，我想，問題還很大。」

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