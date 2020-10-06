　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南沙卡里巴二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台南沙卡里巴爆二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了。（圖／東森新聞）

▲台南沙卡里巴的二房東疫情時期被市府減免租金，卻又想對攤販加租。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市府因應疫情提出沙卡里巴市場租金減免，但二房東拿了減免卻仍想增加租金，讓本來就多付至少3倍的攤販崩潰。對此，台南市府提出共同合夥契約書方案，卻被攤販認為是圖利特定人。

台南市沙卡里巴公有零售市場內部三分之二攤位被二房東把持，以1格每月1500元的價格向市府承租，再加價5000元至1萬5000元的價格轉租，輕鬆賺進大把鈔票；此外，有攤販得知市府提供疫情減免租金後，向二房東提起卻被拒絕，且二房東還想再增加租金。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南沙卡里巴爆二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了。（圖／東森新聞）

▲▼攤販認為市府的共同合夥登記是圖利特定人士。（圖／東森新聞）

▲▼台南沙卡里巴爆二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了。（圖／東森新聞）

沙卡里巴海產粥店鄭姓老闆娘表示，二房東每格支付市府約1500元，她租8格每月租金1萬5000元，等同二房東每月多賺3000元，「可是像其他攤位都收到4萬、5萬元」。

公有市場不能轉租，因此攤販與二房東的關係明顯違法。市府為解決二房東亂象，推出共同經營方案，讓攤商負責人登記給二房東，使雙方成為合夥關係。

對此，攤販表示，二房東若成合夥關係會增加許條件，認為市府的「共同合夥契約」是不平等條約。

►零負評、被暱稱為萬用霜

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
耳朵拉出「粉色肉泡團」！她癢爆忍3個月…竟是癌症　醫：很難救
小鬼「親姊」海芬淚「黃鴻升快點投胎好嗎」：我願意當你的媽媽
吳宗憲KID《天堂有多遠？》唱一半淚崩　相擁「黃鴻升我們愛你
柯有倫、竇智孔唱《扛得住》「跟憲哥KID抱一起哭」　網淚崩
痛失小鬼...曾國城哽咽「太不真實了」　庹宗康台下頻拭淚
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防止「山豬吊」危害台灣黑熊　林務局：強推廣電網、僅設精準式陷阱

「府城健康馬」未跑先轟動 　嘉藥、市醫等你做伙來

台南沙卡里巴二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了

快訊／翡翠水庫水位創17年新低　恐夜間減壓供水

SWAG內部信件流出？點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

這什麼果？「謎之水果」上網求解　竟含滿滿膠原蛋白而且「超貴」

怕農作物枯死！自耕農批「14天教召太長、變數多」...網曝關鍵：無解

買鬍鬚張便當235元…她打開配菜僅「筍絲+玉米」氣炸：吃罐頭？

鋼琴家來台「縮短檢疫」未滿14天！文化部及指揮中心回應說明

閃電出院返白宮！川普「1動作」讓宅神驚嘆：戰力太強啦

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

花蓮知名冰店列「8項消費須知」3年趕9人！老闆：我想保護員工

宥勝5歲女兒首次騎沙灘車：簡單！　溫柔問媽媽「我可以再載妳一圈」

叫餐填錯地址！差11km要求幫送　台中女嗆外送員：做這行別543

無法進車庫...賓士巷道逆向違停　怒嗆前方駕駛「這是我家的路」！

古裝扮相在全台流動賣「孟婆湯」　老闆熬煮6hrs：盼讓人忘卻悲傷

防止「山豬吊」危害台灣黑熊　林務局：強推廣電網、僅設精準式陷阱

「府城健康馬」未跑先轟動 　嘉藥、市醫等你做伙來

台南沙卡里巴二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了

快訊／翡翠水庫水位創17年新低　恐夜間減壓供水

SWAG內部信件流出？點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

這什麼果？「謎之水果」上網求解　竟含滿滿膠原蛋白而且「超貴」

怕農作物枯死！自耕農批「14天教召太長、變數多」...網曝關鍵：無解

買鬍鬚張便當235元…她打開配菜僅「筍絲+玉米」氣炸：吃罐頭？

鋼琴家來台「縮短檢疫」未滿14天！文化部及指揮中心回應說明

閃電出院返白宮！川普「1動作」讓宅神驚嘆：戰力太強啦

路人打招呼千萬別回　「全台第一陰屍路」在陽明山：3件事不准做

峮峮堅強忍淚「步出會場吐4字」　炎亞綸不捨小鬼再嘆：可惜沒常聚

中職／索沙新莊球場8連勝　追平18年前紀錄

將赴陸參加海峽青年論壇　陸委會籲洪秀柱「留意社會觀感」

LISA坦言：曾經對ROSÉ有敵意　曝出道前艱辛「無時無刻都在競爭」

22歲廣瀨鈴感染新冠肺炎！　拍戲大規模篩檢驚確診

快訊／萬華暗巷械鬥捅破心臟　22歲朱男「涉殺人罪」羈押禁見

小鬼追思音樂會人潮不願離去　粉絲齊聲喊「黃鴻升我們永遠愛你」惹鼻酸

死對頭從不合作竟「共獲諾貝爾獎」　第3位得主啟發霍金研究黑洞

中職／破紀錄150轟後遭連3K　高國輝：很悶、想不透

生活熱門新聞

發票中獎！店員「狂催簽名」500元獎金飛了

棒棒堂6棒「誰過得最好？」　鄉民點名他

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

重考台大電機　學霸想當公務員！他驚：合理嗎

好市多試穿FILA「大媽狂踩鞋」　酸民慘吃癟

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

櫃姐訂飲料「逼裝客人買星巴克」　外送哥氣炸

機車晃52秒爆熱議！美腿小隻女現身

停別人家騎樓「等我逛完夜市移車」　網教一招反制

男友超不持久！3星座交往後「熱情光速失溫」

恢復兩年「徵兵制」！網答案一面倒

雨彈灌一周！昌鴻迴轉漫步路徑成謎

台鐵新竹便當180元！5天賣678個

彩妝師公開羞辱女顧客！當眾嗆：妳滾蛋

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

桃園24歲女外送亡！急救醫悲：你叫的是血便當

國道9連撞大逆轉！機車族嗆駕駛

巷道逆向違停！賓士男嗆：路我家的

美腿小隻馬坐機車　無助搖晃懷疑人生

闖國道引爆9車連環撞！白目騎士脾臟破裂

笑臉+愛心！小鬼親妹把「哥哥印記」刺在耳後

參加婚禮包3千2！突然發現「1事」臉綠

熊熊突發黑白文！萬箭穿心：我決定…

後悔罷免韓國瑜！「淺綠工程師」揭高雄實況

你以為的單身女孩跟你想得不一樣

快訊／台南殯儀館傳槍響　1男遭行刑式轟頭

富二代迷姦小模姊妹！警圍捕時落跑　竟闖民宅性侵母女

即／台中18歲女騎士「閃躲違停貨車」遭輾斃

更多

最夯影音

更多
Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD

Lulu「腳踝腫腫」長官誤會腿還沒好　魏如萱畫中的她..看完崩潰跪地XD
機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

機車闖國道「叼菸蛇行」慘被撞倒 警飛奔200m拖走他…下秒9車連環撞

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

路邊停車遇陌生男「詭笑開車門」糾纏想上車！駕駛：還好門有鎖

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

楊謹華第一次用電子秤：怎麼歸零？　鄭元暢虧她「不是正常的家庭主婦」XD

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

面臨失傳...全身痠痛仍堅持手工 製香師發揚台灣香：做到不能做

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面