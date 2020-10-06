台南沙卡里巴二房東之亂！違法加價1萬轉租　市府出手攤販卻哭了

▲台南沙卡里巴的二房東疫情時期被市府減免租金，卻又想對攤販加租。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南市府因應疫情提出沙卡里巴市場租金減免，但二房東拿了減免卻仍想增加租金，讓本來就多付至少3倍的攤販崩潰。對此，台南市府提出共同合夥契約書方案，卻被攤販認為是圖利特定人。

台南市沙卡里巴公有零售市場內部三分之二攤位被二房東把持，以1格每月1500元的價格向市府承租，再加價5000元至1萬5000元的價格轉租，輕鬆賺進大把鈔票；此外，有攤販得知市府提供疫情減免租金後，向二房東提起卻被拒絕，且二房東還想再增加租金。

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▲▼攤販認為市府的共同合夥登記是圖利特定人士。（圖／東森新聞）



沙卡里巴海產粥店鄭姓老闆娘表示，二房東每格支付市府約1500元，她租8格每月租金1萬5000元，等同二房東每月多賺3000元，「可是像其他攤位都收到4萬、5萬元」。

公有市場不能轉租，因此攤販與二房東的關係明顯違法。市府為解決二房東亂象，推出共同經營方案，讓攤商負責人登記給二房東，使雙方成為合夥關係。

對此，攤販表示，二房東若成合夥關係會增加許條件，認為市府的「共同合夥契約」是不平等條約。

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