行刑手身藏17顆子彈曝！殯葬少東遭爆頭瀕腦死　傷心妻擬大愛器捐

記者林悅／台南報導

台南市南區市立殯儀館，6日中午發生42歲方姓殯葬業少東，遭人以「行刑式」朝頭部開槍射殺，方男中槍當場無生命跡象，方男經送成大醫院搶救，因子彈貫穿頭部，方男瀕臨腦死，台南市警六分局下午4時30分，派員循線前往高市緝獲涉案兇嫌郭姓男子到案，警方在郭嫌車內起獲改造手槍及子彈17發。

▲台南市南區市立殯儀館槍擊案，台南市警六分局前往高市緝獲郭姓兇嫌，押回分局擴大偵辦中。（記者林悅翻攝，下同）

6日中午12時57分許，台南市南區市立殯儀館明德廳外傳出槍擊案，42歲方姓殯葬業者，遭兇嫌以行刑式方式，朝頭部開1槍，方男當場倒地無生命跡象，兇嫌逞兇後逃逸，方男被消防局救護車送往成大醫院急救，方妻陪同前往。據了解，方男頭部中彈，子彈右進左出貫穿，呈現瀕臨腦死，靠呼吸器維持生命，醫院正與家屬討論是否器捐。

據了解，方男的父親是台南關廟的里長，方父經營葬儀社，方男及哥哥都在店內幫忙。台南市警六分局警方據報前往勘查，據現場目擊民眾指出，涉案兇嫌與被害人之前早有嫌隙，疑為工作業務關係引起仇怨。據了解，方男的父親係台南關廟的一位里長，方父經營葬儀社，方男與兄長都在家幫忙。

據方男兄長指出，其弟來殯儀館係等衛生所人員行政相驗一具大體，沒想到遭人槍擊，兇嫌疑因其祖母喪事，家屬將殯葬業務交他弟弟辦理，不給兇嫌承辦，可能因此懷恨在心，才找他弟弟報復，另之前聽說雙方就因業務有怨隙，詳情他並不清楚，他家的殯葬業務，在台南、關廟都有。

市警六分局經査訪現場許姓及王姓目擊證人及調閱現場監視器，發現一部自小客車涉嫌重大，當時有二名犯嫌下車，（正、副駕駛），與被害人方男於現場聊天，約1分鐘後，由駕駛的男子持槍行兇後並逃離現場。

經警方調閱路口監視器，查明正確兇嫌作案車輛，並查出車主為47歲郭姓男子（住台南市南區新建路，有毒品、竊盗等刑案資），經警方持郭男之身分證相片詢問2名目擊證人及在場人方男之妻，3人均當場指認車主郭男即為開槍之男子。

經調閲該作案自小客車車行紀錄，發現該車已由永成路往南行經86逃往高雄，經台南市警六分局、刑警大隊、保安警察大隊霹靂中隊、刑事鑑識中心、刑事局偵八大隊偵六隊、高市刑警大隊偵一隊、科技偵査隊、苓雅分局共同合作，報請台南地檢署黃齡慧察官指揮偵辦，查出郭嫌車輛駛往高市苓雅區一處國小附近藏匿，警方即在現場埋伏，直到下午4時30分許，郭嫌離開藏匿處，欲前往開車時，警方一湧而上將郭嫌制伏逮捕，郭嫌向警方坦承涉案，警方於郭嫌車內起獲涉案改造手槍與子彈17發。警方將郭嫌押回台南市警六分局深入偵辦，釐清相關案情，並將改造手槍等送請鑑識是否為作案兇槍中。

台南市長黃偉哲獲悉台南市警六分局4小時內破獲此起槍擊殺人案，於晚上6時40分許前往六分局慰問，並頒發破案獎金表揚有功員警。黃偉哲對台南市警方打擊不法犯罪的能力表示肯定嘉許，並感謝高市警方等友軍協助破案。

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