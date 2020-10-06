他拍賣34年心愛凱蒂貓！「開價210萬」本體曝光　網一看秒勸退

▲凱蒂貓發黑破爛不堪。（圖／翻攝自大家壇）

記者鄭思楠／綜合報導

許多人手邊都有一條陪伴多年的小被被，每個夜晚都得抱著，沒有它甚至會睡不著！大陸有一網友近日將自己抱了30多年的娃娃，放在二手交易網站《閒魚》上拍賣，更寫上「1986年生產的hello kitty，活潑可愛，乖巧懂事，會賣萌」。圖片顯示，娃娃殘破不堪，已經面目全非。

起初這個娃娃在拍賣網上只賣15塊人民幣（約新台幣63元），但網友PO出商品介紹後，立刻改價到50萬人民幣（約新台幣210萬元）！

商品介紹寫道，「1986年產的hello kitty，自己抱了30多年，活潑可愛、乖巧懂事、會賣萌，雖然貓體有數處純手工打造的修補痕跡，但其中有35%是原皮，採天地之靈氣，聚日月之精華，由於生活困苦難耐無心摟抱，現忍痛割愛。」

▲網友開價210萬元。（圖／翻攝自大家壇）

圖片顯示，娃娃已經變成灰黑色，面目全非，幾乎只剩大概形狀，身體還發黃，連眼睛都因年久而成詭異黑洞，全身布料也爛成盤絲洞，根本看不出原來是個hello kitty。儘管有滿滿的使用痕跡，但1986年產的娃娃仍賣出天價，讓網友跌破眼鏡。

網友看了也表示傻眼，「我覺得第一個HelloKitty恐怖，看小圖我就後背發涼」、「我總覺得裡面有養小鬼」、「越看越怕，這樣還要2百多萬，太扯了」、「像恐怖片的的布娃娃，很詭異」、「我想起香港有個hello kitty藏屍案」。

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