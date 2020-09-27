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男友小枕頭10年都沒洗　她偷抓塞浴缸「泡出陳年黃湯」

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▲▼她偷洗男友10年沒洗泛黃枕頭！結果曝光 網友大呼：噁爆。（圖／翻攝自抖音）

▲男友枕頭用10年沒洗，女網友受不了偷偷洗了。（圖／翻攝自抖音）

記者趙蔡州／綜合報導

擁有珍藏小被被、小枕頭的人，應該都不太喜歡把它拿去洗，只願保持原本的味道。一名外國女網友受不了，男友枕頭用10年沒洗，前陣子趁男友不在家，偷把男友枕頭全部洗了，直接給予泡、洗、烘一條龍服務，最後成功讓泛黃的枕頭，恢復成原本白色的模樣，整個過程被她拍下PO網，影片立刻在網路爆紅。

女網友在TikTok上傳影片，影片剛開始可以看見，3顆嚴重泛黃的枕頭躺在床上，為了清洗這些頑強的陳年污漬，她先是將枕頭全部丟進浴缸，加入洗碗錠、漂白水及其他清潔劑，放滿水再拿長棍不斷拍打擠壓，直到枕頭初步呈現白色後，才丟進洗衣機清洗並烘乾，最後才徹底把「黃枕頭」變成「白枕頭」。

▲▼她偷洗男友10年沒洗泛黃枕頭！結果曝光 網友大呼：噁爆。（圖／翻攝自抖音）

▲女網友將男友的枕頭給予泡、洗、烘一條龍服務。（圖／翻攝自抖音）

原PO在影片中透露，枕頭被男友使用超過10年，因為幾乎都沒有清洗過，所以才會呈現這麼誇張的黃色，前陣子她終於受不了，決定趁男友出門工作時，偷偷把枕頭拿去洗乾淨，看著最後潔白如玉的枕頭，讓她相當有成就感。整個過程被她拍下PO網，影片分享後立刻在網路爆紅，至今已有超過170萬人觀看。

有網友說，「到底怎麼敢睡在上面」、「我還以為枕頭本來就是黃色的」、「我覺得我在目睹犯罪」、「別換枕頭了，換男友」、「這種小枕頭、小被被類的東西，一被清洗就完蛋了」、「希望男友今晚能勇敢面對」、「到底怎麼敢睡在上面，這麼黃」、「其實我也有小枕頭，從小用到大，但我會洗他們。」

@itsamemargieo

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