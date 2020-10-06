微軟雙螢幕筆電 Surface Neo 傳推延至2022年！　官網及廣告已下架

▲微軟雙螢幕手機 Surface Duo。（圖／Microsoft官網）



記者謝仁傑／綜合報導

微軟在去年10月推出 Surface Duo 和 Surface Neo，作為首款雙螢幕產品。Surface Duo 最近剛剛上架，然而 Surface Neo 已被推延，最新消息顯示，推出可能還需要一段時間。

Surface Neo 與運行 Android 系統的 Surface Duo 不同，它是基於運行 Windows 10X OS 構建的，原定於今年春季發布，但被推延。

據先前報導，2021年末可能推出 Surface Neo，不過最新消息指出，Windows 10X 的發布現在已推延到明年春季，但這當中還有一個問題，新操作系統將在接下來的幾年，可能優先支援單螢幕產品，不太適用於雙螢幕設備，因此也有一說，可能推延到2022年春季才能發表。

微軟尚未證實 Surface Neo 發布推延的時程，但已從 YouTube 刪除所有廣告影片，官網的 Surface Neo 頁面也被刪除。微軟現在似乎專注於 Surface Duo 和其他 Surface 產品，例如下一代 Surface ProX。

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