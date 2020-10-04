TikTok暫逃一劫！川普染疫拼選舉「不理朝政」　出售審批延至選後

▲字節跳動旗下TikTok交易審核工作可能延遲至總統大選後才能完成。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士指出，字節跳動（Byte Dance）正與美國相關監管機構合作，試圖解決旗下TikTok出售案未解決的安全問題。據悉，審批程式仍在進行中，但以目前的形式來看，該案的審批過程很有可能會被拖延到11月大選後方可進行。

彭報社報導，字節跳動與可能買家甲骨文（Oracle）還在與美國外國投資委員會（CFIUS）討論最終的交易細節，其中包括幾個有待解決的問題，如資料安全、字節跳動未來在TikTok 的持股比例等。

▲美國總統川普之前態度強硬，要求字節跳動必須在限期內售出TikTok。（圖／路透）

部分不願具名的人士透露，談判進展緩慢，除了因為此售出案有大量細節需要被商討與解決外，川普最近在積極尋求連任，無暇分身督促此案也是主因之一。最近，川普染疫也將讓談判過程變得更不順利。

川普今年8月曾以「威脅國家安全」為由，強制字節跳動在11月12日前售出旗下的短影音平臺TikTok，否則政府將禁止TikTok在美運營。不過，知情人士指出，川普如今可能會同意再次延後交易限期。

▲字節跳動、甲骨文和沃爾瑪將成立TikTok Global取代下載量破20億次的TikTok，卻在股權分配上談不攏。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

美國商務部9月19日曾宣布展延TikTok禁令生效日期至27日。知情人士透露，延後禁令生效時間讓字節跳動、甲骨文和沃爾瑪（Walmart）有時間作業，成立名為TikTok Global的新公司，接手TikTok美國業務。

據悉，甲骨文和沃爾瑪將持有TikTok的少數股權，但預計不會獲得董事會席位。微軟在TikTok資料存儲和安全方面的角色將更為具體，但預計該公司不會參與TikTok的日常業務或產品運營。

雖然甲骨文和沃爾瑪表示，他們將在新的TikTok中將持有20%的股份，但川普和甲骨文都堅稱，TikTok不可有中國公司的參與，否則將取消這筆交易。不過，字節跳動並不退讓，計畫持有新公司80%的股份。

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