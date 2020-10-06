地方媽媽買淘寶當精品直播狂賣　警扣5千件仿品！侵權市值2千萬

▲保二總隊刑警大隊專案小組宣布偵破網路直播賣假精品，共查扣仿冒CHANEL、GUCCI等近5000件假貨。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

今年新冠肺炎肆虐，許多人不敢出門轉向網路血拼精品，但當心買到假貨！保二總隊刑事警察大隊偵查第二隊宣布查獲網路直播賣假貨，從今年上半年間就查獲直播侵權案件，查獲仿冒商品數量近5000件，查扣仿冒商品侵權市值高達新臺幣2000多萬元，「許多直播主是家庭主婦，看準疫情緣故，許多人改看直播買東西，就隔海買仿冒CHANEL、GUCCI、運動名品等來賣！」

保二總隊刑警大隊專案小組表示，去年知名直播主連千毅賣假貨事件後，就開始調查關注網路上有無販售仿冒精品情況，這波遭查獲的直播主共計23人，分別在台北市、桃園市、臺中市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、雲林縣等地區，年齡層多位在30至50歲之間，販售的商品從CHANEL、GUCCI、YSL、DIOR、YSL、LV、MK到PRADA、BURBERRY等品牌，品項從包包、服飾、鞋款、配件等都有。

保二總隊刑警大隊也呼籲網路賣家，在販售商品前應先做足功課，一旦侵害到他人之商標除違反商標法第97條「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」外，恐面臨商標權人天價民事求償。