失業男「偷開」計程車！驚見家人上車超愧疚　妻暖回1句結局反轉

▲原PO失業後，便決定開計程車養家。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

許多公司受到疫情影響，只好縮減人事支出，一名網友就因此被裁員；由於孩子還小，加上太太肚子裡還有第二胎，因此他便趕緊買了台二手車，開起計程車賺錢養家。原PO一直沒有告訴太太自己已經失業了，然而某次竟剛好載到他的父母和妻小，讓他又驚訝又虧欠，直到老婆說了一席話，才讓他瞬間如釋重負。

這名網友在「爆廢公社」上發文表示，他今年3月被公司裁員，接到消息雖然很難過，但因為孩子才在讀小學，加上妻子的肚子內還有第二胎，即便公司給了2個月的資遣費，他還是要趕緊振作、賺錢養家。原PO當時怕家人擔心，所以只敢偷偷拿出私房錢，買了台二手車去登記，開計程車服務大眾。

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然而，計程車的收入並不穩定，如果想要多賺點錢，就必須多跑幾趟；過一陣子後，原PO的老婆開始起疑，不解為何忽然要「每天加班」，但最終仍相信原PO給的理由，沒有再繼續追問下去。

原PO繼續說道，開計程車一開始沒有固定客源，每個月的收入連2萬塊都沒有，所以不得不開口向父親借錢並說老實話；而爸媽得知後則幫忙保密，並時常去原PO家，「給我們物質支援。」

▲開計程車的收入不太穩定。（示意圖／取自Pixabay）

原本中秋節前，原PO已經答應連假要帶孩子去墾丁玩，豈料幾天前卻收到車行通知，指定他開車載客人去屏東，因此只好無奈食言，並接下這個包車的生意。想不到中秋節當天，原PO抵達客人指定的地點後，發現位置只離他家500公尺左右，而最後開車門的人，竟是他的父母和妻小。

原PO一看到老婆便當場傻住，不知該從何解釋，心裡滿是虧欠；太太看到原PO的表情後，則窩心的表示，「夫妻不需要隱瞞，生活不一定要富裕」，其實公公早就告訴她真相了，中秋節就好好放假，「去墾丁完成你答應孩子的水母漂！」

貼文一出，不少網友秒噴淚，「這樓有洋蔥」、「看完眼眶泛紅了，加油」、「加油！日子會更好的」、「互相體貼包容，感動」、「你有個體諒你辛苦的太太還有父母，加油」、「這趟車開得很暖心阿」、「老婆、小孩都支持你是你內心最強大的後盾」、「夫妻一起撐下去」、「因為可靠的你讓家人凝聚在一起」、「加油！好爸爸」。