「你叫的是血便當」桃園24歲女外送亡　醫悲痛PO文：脾臟全碎了

記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園24歲李姓女子4日騎車外送時，在蘆竹區新生路與要左轉的68歲梁姓男駕駛發生碰撞，當場彈飛到路中間，送醫不治身亡。對此，衛福部桃園醫院創傷科主任謝義山呼籲，希望大家體諒外送員，不要因為時間稍微延誤就給負評，「不要讓你訂的便當永遠送不到，吃的是血便當」。

▲李女傷勢嚴重，脾臟都被撞碎了。（圖／桃園消防局提供）

警方表示，李女4日上午10時40分許直行新生路往大竹方向，行經新生路289巷口時，攔腰撞上路口要左轉的梁男小客車。李女當場彈飛，意識昏迷送醫，不治身亡；梁男則意識清楚，僅下巴2公分撕裂傷。

▲梁男酒測值0.2，被依法送辦。（圖／蘆竹警分局提供）



警方對李女抽血檢測，無酒精反應，但梁姓男子酒測值0.2，被依違反公共危險罪送辦，詳細肇事原因還有待釐清。

李女的主治醫師謝義山在臉書悲痛PO文，表示李女傷勢嚴重，頸椎受傷、腦幹嚴重損傷，且四肢骨全骨折，「第一次看到沒有顯影的脾臟（全碎了）嚴重損傷的肝臟。」

「你知道你叫的便當是血便當嗎？是等不到的手搖飲嗎？」謝義山呼籲，不要因為外送人員延誤一點點的時間就給對方差評，「不要讓你訂的便當永遠送不到，吃的是血便當。也請辛苦的快送朋友們，不要搶快，平安賺錢。」

►超夯「綠茶籽精華」一瓶只要544元！