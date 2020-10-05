藍營諷「最會借錢院長」　蘇貞昌：對抗疫情只有台灣經濟正成長

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨批評政府多次編列預算、舉債，認為行政院長蘇貞昌是最會借錢的院長。對此，蘇貞昌5日表示，對抗疫情，只有台灣現在經濟還可以正成長，希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。

蘇貞昌表示，國民黨可能忘了自己執政8年的時候是負債最多，甚至於年年負債，這個都已經經過決算，圖表清清楚楚；總統蔡英文上任以來是最注重財政紀律，而且年年還債最多，要不是有這肺炎疫情的話，還是最先幾十年來達到收支平衡，今年的預算就是這樣。

蘇貞昌說，現在因為對抗疫情，台灣做得最好，全世界3,500萬人確診、100多萬人死亡的此時此刻，台灣能夠防疫做得這麼好，就是蔡英文領導有方，同時政府把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有台灣現在是正成長。

蘇貞昌表示，周邊世界各國，像美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟，「台灣為了要防疫、紓困、振興經濟，我們對所有的錢都用在刀口上，我們這些錢也做得最有效率」。

蘇貞昌強調，因此只有台灣現在經濟還可以正成長，我們希望「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。

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