藍委批最會借錢院長　蘇貞昌反擊：看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹

▲藍委批借1兆多最會借錢院長，蘇貞昌反諷：看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

藍委批行政院長蘇貞昌上任之後借了1兆1千億，是最會借錢的院長？蘇貞昌5日以台語反諷：「看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹」，這種話不用囉唆、不用多說。

蘇貞昌5日上午出席「南方澳跨港大橋重建工程」祈福動土典禮受訪時，針對國民黨立委認為說，中央屢編預算然後頻繁舉債，現在一個新生兒可能就要背26萬的國債，質疑蘇上任之後借了1兆1千億，是最會借錢的院長。

蘇貞昌火力全開回應，「國民黨可能忘了自己執政8年的時候是負債最多，甚至於年年負債，這個都已經經過決算，圖表清清楚楚。蔡總統上任以來是最注重財政紀律，而且年年還債最多，要不是有這武漢肺炎疫情的話，我們還是最先幾十年來達到收支平衡，我們今年預算就是這樣。」

「我們現在因為對抗武漢肺炎疫情，台灣做得最好，全世界3,500萬人確診、100多萬人死亡的此時此刻，臺灣能夠防疫做得這麼好，就是蔡總統領導有方，同時政府把很多資源放在防疫、紓困、振興上，做得非常有效率，所以經濟上只有臺灣現在是正成長。」

「我們看周邊世界各國，像美國舉債30兆、歐盟60兆、日本8.8兆，就可以看出全世界政府都用力在防疫、紓困，同時也用力在振興經濟。臺灣為了要防疫、紓困、振興經濟，我們對所有的錢都用在刀口上，我們這些錢也做得最有效率，所以只有臺灣現在經濟還可以正成長，我們希望『看人挑擔不吃力，還嫌人姿勢歹』，這種話不用囉唆、不用多說。」