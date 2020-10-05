按到交友邀請…爆氣女開嗆！　1hr後「破麻鬼打牆」她委屈炸

▲原PO不小心按到交友邀請，結果卻莫名其妙被罵一頓。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

在社群網站上收到交友邀請時，大部分的人都會觀察一下，如果是不認識的人，頂多忽略就好了，發生這種事真的讓人傻眼又無言。一位女網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張訊息截圖，文中透露她不小心按到交友邀請，結果對方竟然傳訊息狂批「啞巴」、「加X小好友」、「破麻」，讓原PO覺得超委屈。

原PO貼出訊息截圖，「好好的心情被妳破壞了，只是不小心按到好友邀請」，並用hahtag透露「#對方是女孩子」。只見對方劈頭就是2個字「你誰」，隔快1個小時見沒人回應，就開嗆「講話」、「啞巴」、「加X小好友」、「跟你很熟爽嗎？」「破麻」。

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一連串沒禮貌又挑釁的舉動讓原PO超無辜，忍不住回「有病嗎」，結果秒惹怒女子「滾」、「手賤膩」、「破麻」，而且女網友也沒機會再解釋，「我只來得及打一句話，秒被封鎖，來不及回嘴。」

▲女子狂罵原PO「破麻」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

爆氣女子的舉動讓其他網友也看傻，「這傢伙人生是多無趣」、「她是吃了幾噸炸藥啊」、「她提早讓妳領年終欸！吉起來！何樂不為」、「她是不是有『被加好友恐懼症 』」、「這年頭連不小心按到好友邀請都會被嗆」、「好誇張哦！太離譜了啦！幹嘛罵人家。」

有人則是留言安慰原PO，「我遇過這類型女生，在網路遇到先封鎖她。在現實生活中，保持冷靜不要浪費口舌跟她們對罵降低自己生活水平」、「我之前滑留言也是不小心按到表情，恰好是按到怒，結果對方也猛罵我，我整個傻眼……」