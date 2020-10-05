全台限量8萬個！「麥當勞X哆啦A夢」推療癒抱枕　記憶麵包、銅鑼燒超欠收

▲麥當勞攜手哆啦A夢推限量「DORAEMON愛作夢抱枕」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

哆啦鐵粉一定要收！為歡慶經典日本動漫「哆啦A夢」50周年，人氣速食業者「麥當勞」宣布攜手哆啦A夢打造2020全新期間限定「DORAEMON愛作夢抱枕」，不僅有超可愛的小叮噹療癒大頭造型，還有祕密道具「記憶麵包」等一共4款，全台限量8萬個，首波將於7日上午11點準時開賣，趕快筆記時間開搶。

▲▼首波開賣的是記憶麵包、友誼鈴鐺款式。



說到哆啦A夢絕對是不少人的童年生活之一，這個來自22世紀的藍色貓型機器人，因為有著隨身攜帶的4次元口袋，裝滿各種來自未來世界的驚奇道具，讓人看了老是直呼「好想要！」累積許多死忠鐵粉。這次為慶祝50歲生日！台灣麥當勞宣布攜手「哆啦A夢」打造全新期間限定的4款超療癒「愛作夢抱枕」，每一款都超欠收。

▲▼第二波有經典哆啦A夢及療癒銅鑼燒。



首波推出考試前最想要的祕密道具「記憶麵包」，以及象徵哆啦A夢與大雄建立友誼的「友誼鈴鐺」，將於10月7日上午11時開賣，而第二波由超療癒大頭造型的「經典哆啦A夢」，及哆啦A夢最愛點心「療癒銅鑼燒」接棒，10月14日上午11時登場，全台限量只有8萬個。

凡於門市內購買任何套餐加價299元，即可獲得1個，每份套餐限加購1個，每人、每次消費限加購2個，也可選擇單買329元。

【你可能也想看】

►影／白熊、炸豬排大臉超欠咬！療癒系「角落小夥伴」變身甜甜圈了

►就開在賣場內！家樂福全台首間「火鍋店」來了 甜點、飲料無限供應

►呼叫雞塊控！漢堡王送免費「雞票」 麥當勞限時「買1送1」又有了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►夏日玩農場，超划算票券搶購中